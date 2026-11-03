Як швидко відчистити решітку плити / © www.freepik.com/free-photo

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З часом на решітці газової плити накопичуються жир, залишки їжі та щільний чорний нагар, які важко відмити звичайною губкою. Особливо складно очистити місця з’єднань і внутрішні куточки, де бруд накопичується шарами. Проте повернути решітці охайний вигляд можна й без дорогих магазинних засобів. Допоможуть доступні домашні методи, які розм’якшують забруднення та полегшують їх видалення.

Гаряча вода та засіб для миття посуду

Цей спосіб підходить для решіток із незначними та середніми жировими забрудненнями. Гаряча вода допомагає розм’якшити застиглий жир, а мийний засіб розчиняє його залишки.

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Зніміть решітку з плити, покладіть у велику ємність або ванну, застелену старим рушником, і залийте гарячою водою з додаванням кількох ложок засобу для миття посуду. Залиште на 30 хвилин. Після цього протріть поверхню щіткою, приділяючи увагу кутам і місцям з’єднань. Наприкінці змийте залишки мийного засобу чистою водою.

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Харчова сода проти застарілого нагару

Харчова сода — один із найпопулярніших домашніх засобів для чищення кухонних поверхонь. Вона допомагає розм’якшити жир і полегшує видалення забруднень.

Змішайте соду з невеликою кількістю води до утворення густої пасти. Нанесіть її на забруднені ділянки решітки та залиште на 20 хвилин. Потім обережно потріть щіткою або жорсткою стороною губки, якщо покриття це дозволяє. Змийте залишки водою.

Господарське мило для жирних забруднень

Звичайне господарське мило добре підходить для попереднього очищення решітки від жирового нальоту.

Натріть приблизно третину бруска мила на тертці та розчиніть стружку в гарячій воді. Опустіть решітку в отриманий розчин на 1-2 години. Якщо забруднення застарілі, можна залишити її довше. Після замочування пройдіться щіткою по всій поверхні та ретельно промийте.

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Гірчичний порошок для розм’якшення жиру

Сухий гірчичний порошок використовують у домашньому господарстві як допоміжний засіб для очищення жирних поверхонь.

Змішайте його з теплою водою до консистенції густої кашки. Розподіліть суміш по забруднених місцях і залиште приблизно на 20 хвилин. Після цього потріть решітку щіткою та змийте суміш.

Цей спосіб краще використовувати для свіжого жиру та помірного нальоту, а не для товстого шару запеченого нагару.

Столовий оцет для видалення жирової плівки

Оцет допомагає послабити деякі забруднення та видалити залишки жирової плівки. Його можна використовувати для решіток із нержавіючої сталі або відповідним чином покритих поверхонь, якщо виробник не забороняє контакт із кислотами.

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Змішайте столовий оцет із водою в рівних пропорціях. Нанесіть розчин на забруднені ділянки за допомогою губки або розпилювача. Залиште на 10-15 хвилин, після чого потріть щіткою та ретельно промийте.

Для чавунних решіток цей метод не рекомендується: тривалий контакт із кислотою може пошкодити захисний шар і сприяти появі іржі.

Гаряча пара для складних забруднень

Якщо на решітці накопичилося багато засохлого жиру, допоможе гаряча пара. Вона розм’якшує забруднення, завдяки чому їх легше прибрати механічно.

Покладіть решітку над ємністю з гарячою водою або скористайтеся побутовим пароочисником, якщо він підходить для такого очищення. Після обробки дайте поверхні трохи охолонути, а потім видаліть розм’якшений бруд щіткою. За потреби додайте трохи засобу для миття посуду.

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