Жир і нагар зійдуть самі за лічені хвилини: залийте сковорідки й деко цим домашнім розчином

Як відчистити жир і нагар зі сковорідок і деко / © pixabay.com

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Відмити сковорідку від застарілого жиру, а деко — від темного нагару буває складніше, ніж здається. Звичайний засіб для миття посуду не завжди справляється із забрудненнями, які накопичувалися місяцями. Проте є простий домашній розчин на основі харчової соди та засобу для миття посуду, який допомагає розм’якшити жир і полегшити очищення кухонного начиння без тривалого тертя.

Як приготувати розчин проти старого жиру та нагару

Для очищення звичайних металевих сковорідок і деко знадобляться:

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1 літр гарячої води;

2 столові ложки харчової соди;

1 столова ложка рідкого засобу для миття посуду.

Розчиніть соду у воді, додайте мийний засіб і перемішайте. Перекладіть посуд у велику жаростійку ємність або налийте розчин у деко, якщо воно підходить для такого способу очищення. Забруднені поверхні мають бути змочені розчином.

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Залиште посуд на 15-30 хвилин. Тепла вода допоможе розм’якшити жирову плівку, засіб для миття посуду розщеплюватиме жир, а сода діятиме як м’який абразив під час подальшого очищення. Після замочування протріть поверхню губкою, приділяючи особливу увагу потемнілим ділянкам, а потім ретельно промийте чистою водою.

Якщо нагар дуже старий і товстий, одного замочування може бути недостатньо. У такому разі процедуру доведеться повторити. Не намагайтеся віддирати забруднення гострим ножем, щоб не подряпати поверхню.

Який посуд не можна так очищати

Перед використанням домашнього розчину важливо врахувати матеріал посуду. Не використовуйте соду для інтенсивного чищення антипригарного покриття, адже абразивна дія може його пошкодити. Для такого посуду краще вибрати теплу воду, звичайний засіб для миття посуду та м’яку губку.

Чавунні сковорідки також потребують обережності: тривале замочування може сприяти появі іржі та пошкодити захисний шар. Їх краще очищати без тривалого контакту з водою, а після миття відразу витирати насухо.

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Не змішуйте домашні засоби з хлорними відбілювачами, кислотами чи іншими побутовими очищувачами. Використовуйте гарячу, але не киплячу воду, щоб уникнути опіків і пошкодження посуду.

Як не допустити повторної появи нагару

Щоб сковорідки та дека довше залишалися чистими, видаляйте жир одразу після приготування, щойно посуд достатньо охолоне. Не залишайте жирні залишки запікатися під час наступного використання духовки. Деко зручно застилати пергаментом, якщо це відповідає рецепту та температурі приготування.

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