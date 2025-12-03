- Дата публікації
Жива чи штучна?: названо головні переваги та критичні недоліки ялинок
Ідеальний варіант для натуральної атмосфери й аромату - жива ялинка. Якщо ж хочеться економії та практичності - краще обрати штучне дерево.
Кожного року багато з нас опиняємося перед дилемою: яку ялинку обрати — живу чи штучну? Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки.
Яку ж ялинку обрати, які плюси і мінуси мають обидва варіанти, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Жива ялинка
Купуйте новорічне дерево на офіційних ялинкових базарах, щоб бути впевненим у законності його походження. Зверніть увагу на стан ялинки: голочки мають бути пружні, зелені та свіжі; а стовбур - непересушений. Вона має мати відчутний, приємний та хвойний аромат.
Переваги живої ялинки:
неповторний аромат: запах хвої дарує відчуття, наповнює дім теплом і атмосферою свята;
натуральний вигляд: жодне штучне дерево не повторить тієї природної асиметрії та м’якості голочок;
екологічність: ялинки вирощують на спеціальних плантаціях, тож вони не завдають шкоди лісам, а після свят їх можна здати на перероблення;
Мінуси живої ялинки:
потребує догляду: регулярний полив та прохолодний температурний режим;
може швидко обсипатися;
служить лише один сезон.
Штучна ялинка
Обираючи штучну ялинку, перш за все зверніть увагу на матеріал, з якого вона виготовлена. Найкращі — із полівінілхлориду або поліетилену. З останнього роблять литі дерева, які мають більш реалістичний вигляд.
Як обирати штучну ялинку:
щільність гілок: чим густіша, тим дорожче й має більш натуральний вигляд;
стійкість підставки: важливо, якщо в домі є діти чи тварини.
колір: класичний зелений, засніжений ефект або навіть незвичні кольори — усе залежить від стилю дому.
Плюси штучної ялинки:
економія у довгостроковій перспективі: дерево служитиме вам не один сезон;
легкість у догляді: її можна встановити будь-де у домі, вона не обсиплеться і тішитиме своїм виглядом протягом усіх свят;
великий вибір: від пухнастих класичних — до мінімалістичних або дизайнерських моделей.
безпечна для алергіків: ідеальний варіант, якщо хтось у домі погано переносить запахи.
Мінуси штучної ялинки:
немає природного аромату.
потрібно виділити місце для зберігання.
не завжди екологічні, залежно від матеріалів.
Нагадаємо, ми писали про те, як вибрати ідеальну живу ялинку до Нового року.