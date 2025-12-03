ТСН у соціальних мережах

Жива чи штучна?: названо головні переваги та критичні недоліки ялинок

Ідеальний варіант для натуральної атмосфери й аромату - жива ялинка. Якщо ж хочеться економії та практичності - краще обрати штучне дерево.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Ялинка.

Ялинка. / © pixabay.com

Кожного року багато з нас опиняємося перед дилемою: яку ялинку обрати — живу чи штучну? Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки.

Яку ж ялинку обрати, які плюси і мінуси мають обидва варіанти, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Жива ялинка

Купуйте новорічне дерево на офіційних ялинкових базарах, щоб бути впевненим у законності його походження. Зверніть увагу на стан ялинки: голочки мають бути пружні, зелені та свіжі; а стовбур - непересушений. Вона має мати відчутний, приємний та хвойний аромат.

Переваги живої ялинки:

  • неповторний аромат: запах хвої дарує відчуття, наповнює дім теплом і атмосферою свята;

  • натуральний вигляд: жодне штучне дерево не повторить тієї природної асиметрії та м’якості голочок;

  • екологічність: ялинки вирощують на спеціальних плантаціях, тож вони не завдають шкоди лісам, а після свят їх можна здати на перероблення;

Мінуси живої ялинки:

  • потребує догляду: регулярний полив та прохолодний температурний режим;

  • може швидко обсипатися;

  • служить лише один сезон.

Штучна ялинка

Обираючи штучну ялинку, перш за все зверніть увагу на матеріал, з якого вона виготовлена. Найкращі — із полівінілхлориду або поліетилену. З останнього роблять литі дерева, які мають більш реалістичний вигляд.

Як обирати штучну ялинку:

  • щільність гілок: чим густіша, тим дорожче й має більш натуральний вигляд;

  • стійкість підставки: важливо, якщо в домі є діти чи тварини.

  • колір: класичний зелений, засніжений ефект або навіть незвичні кольори — усе залежить від стилю дому.

Плюси штучної ялинки:

  • економія у довгостроковій перспективі: дерево служитиме вам не один сезон;

  • легкість у догляді: її можна встановити будь-де у домі, вона не обсиплеться і тішитиме своїм виглядом протягом усіх свят;

  • великий вибір: від пухнастих класичних — до мінімалістичних або дизайнерських моделей.

  • безпечна для алергіків: ідеальний варіант, якщо хтось у домі погано переносить запахи.

Мінуси штучної ялинки:

  • немає природного аромату.

  • потрібно виділити місце для зберігання.

  • не завжди екологічні, залежно від матеріалів.

Нагадаємо, ми писали про те, як вибрати ідеальну живу ялинку до Нового року.

