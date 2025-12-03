Жива ялинка на свята: що зробити, щоб хвоя не осипалась раніше

Ялинка / © pexels.com

В Україні вже зовсім скоро розпочнуться новорічно-різдвяні святкування, а головним атрибутом свята традиційно залишається ялинка. Багато родин обирають живі дерева, адже вони створюють атмосферу тепла та домашнього затишку. Проте хвоя часто осипається значно швидше, ніж хотілося б.

Про це пише Ideal Home.

Фахівці зазначають, що здорові зрізані дерева за правильного догляду зберігають свіжість приблизно чотири тижні. Водночас тривалість залежить від умов у домі та обраного виду хвойної породи.

Найкращий варіант для довготривалого зберігання — ялиця Нордмана. При належному догляді вона може простояти навіть понад шість тижнів.

Щоб ялинка не втратила вигляд передчасно, її потрібно регулярно поливати та стежити за рівнем вологи у підставці.

Важливо не розміщувати дерево поруч із батареями та іншими джерелами тепла — саме висока температура найшвидше спричиняє висихання та осипання хвої.

Правильні умови допоможуть зберегти красу дерева протягом усіх свят, а можливо — і довше.

Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки у 2025 році коливатимуться в межах від 350 гривень до 4 тисяч гривень. Про це повідомив заступник директора КП «Світоч» Володимир Лебедко, зазначивши, що перші офіційні майданчики продажу відкриються вже з 3 грудня.

За його словами, вартість дерев залежатиме не лише від висоти, а й від зовнішнього вигляду й пишності хвої. Сосни стартують від 350 гривень, імпортні пухнасті ялинки можуть коштувати до 3–4 тисяч гривень. Окремі невеликі, але густі та привабливі дерево-композиції часто оцінюють дорожче, ніж високі, але менш ошатні.

Також очікується, що ціни на хвойні композиції будуть близькими до торішніх — у межах 200–1500 гривень, якщо ситуація на ринку не зміниться.