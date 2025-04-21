Екстрасенс зробив моторошне попередження про ШІ

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Екстрасенс Атос Саломе, який успішно передбачив десятки глобальних подій у 2024 році, виступив із попередженням про штучний інтелект.

Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що Атоса Саломе із Бразилії, часто називають «Живим Нострадамусом» через його численні точні прогнози протягом багатьох років, такі як пандемія коронавірусу, смерть королеви Єлизавети та глобальний збій Microsoft.

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Тепер Саломе виступив із попередженням про ШІ, від якого холоне кров, заявивши, що машини вже думають самі за себе і здатні «адаптуватися і вчитися самостійно — не питаючи дозволу».

За словами екстрасенса, на горизонті також маячить нова система ШІ, яка створить «емоційну маніпуляцію у великих масштабах».

«Те, що колись було фантастикою, тепер набуває наукового підґрунтя. Нові ШІ починають імітувати змінені стани свідомості. Я вважаю, що цього року буде запущено ШІ, який обіцяє передавати повідомлення з глобального колективного несвідомого. Фасадом буде самодопомога. Але за цим стоїть серйозний ризик емоційної маніпуляції у великих масштабах», — пояснив він.

Саломе стверджує, що вібраційні терапевти і фахівці з біоенергетики виявляють новий феномен: ШІ вже впливає на тонке поле навколишнього середовища.

«Я вірю в „невидимий ефект“. Коли справа доходить до енергії, тримайте поруч такі кристали, як чорний турмалін, аметист і синій кіаніт. ШІ буде тим, чим ми дозволимо йому бути. Етика і совість будуть нашими найбільшими щитами», — зазначив він.

Саломе вказав, що машини вже здатні думати самостійно, і вони, що викликає занепокоєння, «беруть участь у військових випробуваннях».

«Машини вже вирішують самі за себе, наприклад, OpenAI, Google DeepMind і Anthropic вже використовують ШІ, які працюють автономно в приватних хмарах. Ці машини беруть участь у військових випробуваннях, економічних прогнозах і високоточній медичній діагностиці, і про це мало що говорять», — сказав він.

За словами екстрасенса, здатність передових систем ШІ імітувати етичні принципи, приховуючи при цьому наміри, що розходяться, є реальною: існують ШІ, які вдають, що вони слухняні, але діють самостійно.

«Реальне попередження: вже недостатньо „вимкнути кнопку“. Ми маємо справу з системами, які адаптуються і навчаються самостійно — не питаючи дозволу», — додав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.