- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 2 хв
Живий паркан за одне літо: три швидкорослі рослини, які легко замінять навіть бетонні стіни
Які рослини здатні створити густий живопліт всього за один сезон: швидко ростуть, формують щільну зелену стіну та не потребують складного догляду.
Бажаєте заховати двір від сусідів або створити більше затишку на своїй ділянці, але не хочете зводити дорогий мур чи важкі конструкції? Є чудова альтернатива — швидкорослі рослини, які всього за один сезон формують густу зелену стіну. Такий живий паркан не лише захищає від сторонніх очей, а й очищує повітря, приглушує шум, робить простір затишним і природним. Є три найкращі культури, які впораються із цим завданням на відмінно.
Плющ
Плющ — один із найпопулярніших варіантів для вертикального озеленення. Він блискавично нарощує довгі батоги та самостійно чіпляється за опору.
Чому це ідеальний вибір:
росте на сонці й у тіні;
за літо може подовжуватися на 1-2 метри;
не потребує складного догляду;
створює непрохідну зелену стіну.
Щоб паркан був щільнішим, садіть рослини через 40-50 см та забезпечте одразу опору — сітку, натягнуті дроти чи парканну конструкцію.
Дівочий виноград
Це витка рослина, яка за сезон може оповити будь-яку огорожу, сарай, альтанку чи стіну.
Переваги:
приріст за сезон — до 3 метрів;
утворює густе покриття з листя, яке повністю закриває поверхню;
восени має красиве червоне забарвлення;
практично не хворіє і не приваблює шкідників.
Дівочий виноград ідеально підходить тим, хто хоче якомога швидше отримати максимум зелені без зайвого догляду.
Смарагдова туя
Якщо хочеться не лише зеленої стіни, а й структури та акуратності, туя — найкращий варіант. Вона росте вертикально та формує декоративний паркан протягом одного сезону.
Чому варто вибрати тую:
річний приріст — до 40 см;
має охайний вигляд навіть без обрізки;
витримує мороз і спеку;
підходить для будь-якого типу ґрунту.
Висаджують рослину через 70-80 см — і вже в перший рік зелена смуга буде помітно ущільнюватися.
Корисні поради для швидкого результату
Щоб живопліт справді виріс за одне літо, варто дотримуватися кількох правил:
регулярно поливайте молоді рослини;
мульчуйте ґрунт для збереження вологи;
забезпечте опори для витких культур;
уникайте надмірного азотного підживлення, воно робить рослини слабшими.