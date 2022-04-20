"Партнери стали краще розуміти наші потреби": Зеленський - про постачання зброї для України

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що разом зі своєю командою цілодобово робить усе можливе, аби наші військові швидше отримали необхідне озброєння.
Про це голова держави сказав у відеозверненні 20 квітня.
"Робимо більше, ніж максимум, щоб забезпечити постачання зброї для нашої армії. Щоденно всі наші дипломати, усі наші представники і я особисто по всіх можливих каналах - офіційних і неофіційних - працюємо в режимі 24/7, щоб прискорити постачання допомоги.
І я дуже радий сказати, сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам все це необхідно. Не через тижні, не за місяць, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся 20 квітня в Києві з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Голова держави подякував голові Євроради за змістовну зустріч і солідарність з народом України.
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