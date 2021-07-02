Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Києва не вмикають кондиціонери

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Києва не вмикають кондиціонери

Якщо увімкнена система охолодження салону, то на 100 км розхід палива збільшується від 5 до 7 л, кажуть експерти.

Чи є в салонах громадського транспорту Києва кондиціонери і чому деякі водії не вмикають охолодження для пасажирів? Відповіді на ці питання – у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 2 липня.

На вулиці - +33°C. Кореспондент "Сніданку" Олександр Саюн перевіряє тролейбус. За заводськими стандартами в ньому має бути кондиціонер. Та для киян – це міф. Пасажири рятуються відкритим вікном.

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Далі пересідає у маршрутку – температура в салоні така ж як на відкритому сонці. Для комфортної поїздки у водія порада невигадлива – "відчинити віконце і люки".

Мучить спека і водіїв. У водія тролейбуса Віталія на панелі приборів є термометр і пляшка з водою.

"У кабіні в мене 39-40 градусів, коли відкриті вікна і двері. Як рятуємся? Воду п'ємо як не в себе. И бігаємо умиватися… У нас у депо лише три машини з кондиціонерами", - каже він.

Водійка тролейбуса Валентина на маршруті - навіть у свій день народження. Розповідає, що за кермом 45 років. Зараз їздить на старому рогатому. За прохолоду в кабіні забула давно.

"Деякі ставлять вентилятори, у мене був, так хлопці забрали, не знаю", - каже жінка.

Мучить спека і водіїв, і пасажирів, бо стандартів до кондиціонування в міському транспорті в спеку в Україні немає.

Про це говорить засновник ГО "За якісний транспорт" Святослав Товстига: "Законодавством не врегульоване поняття комфортної температури і немає зобов’язань щодо перевізників".

Експерт додає, що деякі водії навмисне не вмикають охолодження салону.

"На 100 кілометрів розхід палива збільшується від п'яти до семи літрів. І це стимулює водіїв цю систему не включати", - зазначає він.

А під завершення рейду, журналіст "Сніданку" таки знайшов автобус (№118, який курсує у центрі столиці – ред.), де кондиціонер був. Але вимкнений. Довелося зачинити вікна, опустити люки, попросити водія ввімкнути… і лише тоді стало прохолодніше.

Експерти пояснюють, переобладнати пасажирський автобус і встановити кондиціонер – коштує від 5 до 15 тисяч доларів. Це як купити в Європі потриманий автобус із кондиціонером.

Нагадаємо, у Києві водій трамвая не витримав +47°C у кабіні та знепритомнів. Це сталося під час руху. Прийти до тями йому допомогла колега із зустрічного трамвая. Все, на щастя, закінчилося благополучно.

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті не вмикають кондиціонери

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