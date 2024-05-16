Погодинні відключення світла в Києві: де і як шукати графіки (детальна інструкція)

Під час довготривалих відключень всі мешканці міста Києва можуть скористатися "Пунктами незламності".

У Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла.

Де шукати графіки відключення світла - читайте на сайті ТСН.ua.

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"Пункти незламності" в Києві: де вони розташовані

"Це вимушена міра для стабілізації роботи енергосистеми країни. Для всіх регіонів, і для Києва зокрема, вже сформовані графіки відключень електроенергії. Під час довготривалих відключень всі мешканці міста Києва можуть скористатися "Пунктами незламності", - наголосили в КМВА.

За даними місцевої влади, в Києві відкрито близько тисячі таких об’єктів. Інформацію про їхнє розташування можна дізнатися у застосунку "Дія", в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на сайті.

У застосунку "Дія" є інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий "Пункт незламності", дізнатися адресу, графік та умови роботи, а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет, але для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в "Дії".

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Графіки відключення світла у Києві: де їх знайти

Графіки погодинного відключенян можна знайти на сайтах YASNO та ДТЕК.

Щоб перевірити, коли і де будуть у столиці вимикати світло:

перейдіть на сайт ДТЕК;

виберіть "Відсутня електроенергія";

введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Для отримання графіка за допомогою YASNO, зробіть такі кроки:

перейдіть на сайт YASNO;

виберіть свій регіон у правому верхньому кутку;

натисніть на "Графік можливих відключень";

введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

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Також глянути на графіки відключення можна у чат-боті YASNO в телеграмі. Для цього:

перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично;

оберіть свій регіон;

натисніть "Можливі відключення";

введіть свою адресу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як підготуватись до відключень електроенергії в Україні.

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