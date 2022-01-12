"1,2,3,4,5! Вийшов зайчик погулять": телеканал "Рада" знову сконфузився (відео)

За кадром жіночий голос проказав дитячу лічилку.

Під час трансляції засідання Кабінету Міністрів на парламентському телеканалі "Рада" знову стався конфуз.

Так, 12 січня під час виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля закадровий голос повідомив, що "ми витягнули і заново засунули".

А пізніше жіночий голос проказав дитячу лічилку: "Один, два, три, чотири, п'ять! Вийшов зайчик погулять".

Нагадаємо:

11 січня, телеканал "Рада" під час прямого ефіру ненароком "поховав" спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. В ефірі повідомляли про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі. Цю сумну звістку коментував спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Водночас замість фото голови Європарламенту показали фото голови ВР. Ілюстратори телеканалу розмістили фото Стефанчука так, що знизу під його світлиною був напис "раптово помер".

Спікер Верховної Ради з гумором відреагував на казус, який трапився у прямому ефірі парламентського телеканалу "Рада".

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