Обшуки НАБУ та заява про відставку: усе, що відомо про звільнення Андрія Єрмака

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрма

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №868 про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.

Відомо, що Єрмак подав заяву про відставку того ж дня після обшуків НАБУ та САП у його помешканні.

ЗМІ припускають, що звільнення пов’язане з масштабним корупційним скандалом в енергетичному секторі, де Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розслідують схему хабарів за участю компанії «Енергоатом».

ТСН.ua зібрав усе що відомо про відставку Андрія Єрмака із посади керівника Офісу президента України.

Відставка Андрія Єрмака: що відомо

Глава держави у своєму відеозверненні 28 листопада повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак

«Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку», — зазначив глава держави.

Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

© Офіс президента України

Зеленський подякував йому за роботу, зокрема за представлення української позиції на переговорах.

Також глава держави анонсував перезавантаження Офісу президента та оголосив, що завтра будуть проведені консультації з потенційними претендентами на посаду голови ОП.

Обшуки НАБУ у колишнього керівника ОП: ймовірні причини

Зеленський оголосив про відставку Єрмака, після того, як у колишнього керівника ОП Національне антикорупційне бюро провело обшуки.

У відомстві зазначають, що детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

Сам Андрій Єрмак тоді заявляв, що сприятиме слідчим діям НАБУ та САП. Втім, у якій саме справі правоохоронці прийшли, він не уточнив.

«Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці — мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння», — заявив Єрмак.

НАБУ проводить обшуки в Андрія Єрмака, 28 листопада 2025 року

Відомо, що НАБУ розслідує справу, яка стосується масштабної корупції в «Енергоатомі» Вісьмом підозрюваним у цій справі уже висунуто підозри.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров фігурує в антикорупційному розслідуванні щодо НАЕК «Енергоатом», однак офіційних звинувачень йому досі не висунули.

Водночас двоє інших чиновників, які також були залучені до цього корупційного скандалу, — ексміністр юстиції Герман Галущенко та ексміністр енергетики Світлана Гринчук — були усунені з посад ще 19 листопада, але офіційних підозр не мають.

Реакція Європи

У Євросоюзі обережно відреагували на обшуки в Андрія Єрмака. Там зауважили, що дії НАБУ і САП «свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу».

Зокрема, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що розслідування «точно показало, що антикорупційні органи дійсно існують і їм дозволено функціонувати». Він нагадав, що боротьба з корупцією «є ключовою» для можливості України вступити до ЄС, передає The Guardian.

Прапор Євросоюзу

Водночас міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш закликав Україну до прозорості в антикорупційній політиці.

«Ми очікуємо пояснень. Наша стратегія підтримки України залишається незмінною, бо саме там лежать межі нашої безпеки. Але, наприклад, неможливо приєднатися до Європейського Союзу без прозорості в антикорупційній політиці», — зазначив польський міністр.

Політик також підкреслив, що нинішні антикорупційні проблеми створюють перешкоди для поточного мирного процесу.

«Це не є гарною новиною для Польщі чи Західної Європи, чий кордон безпеки наразі пролягає на російсько-українській лінії фронту», — висловився Косиняк-Камиш.

В Україні раніше обговорювалася відставка Єрмака

Андрій Єрмак очолював Офіс президента України від 11 лютого 2020 року. За час його роботи на цій посаді щонайменше чотири рази політики та громадськість публічно вимагали його звільнення з крісла керівника ОП.

Нагадаємо, 18 листопада засідання Верховної Ради, де планувалося розглянути звільнення міністрів Галущенка та Гринчук, було заблоковане депутатами «Європейської Солідарності» з вимогою відставки всього Кабінету Міністрів.

Водночас на трибуні з’явилася Мар’яна Безугла, яка закликала відправити у відставку Андрія Єрмака та Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Згодом, на закритій зустрічі Володимира Зеленського із фракцією «Слуга народу» та урядовцями 20 листопада було порушене питання щодо звільнення тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За підсумками зустрічі стало відомо, що голову Офісу президента Андрія Єрмака, попри чутки, не звільнятимуть.

Відставка керівника ОП ускладнює позицію Києва перед вирішальними переговорами зі США

Відставка Єрмака, про яку Зеленський оголосив у п’ятницю, ускладнює позицію Києва перед вирішальними мирними переговорами зі Сполученими Штатами, пише CNN.

Також там наголосили, що такий розвиток «є особливо незручним для Зеленського», враховуючи нещодавнє підвищення Єрмака на посаду керівника переговорної команди України.

Видання зазначає, що Зеленський звільнив низку високопосадовців через корупційні звинувачення та запровадив Національну антикорупційну стратегію. Міжнародні партнери (включно з ЄС та G7) раніше високо оцінювали ці зусилля, відзначаючи недоторканність навіть високопосадовців.

Однак, спроба Зеленського на початку року прискорити ухвалення закону, що надавав Генпрокурору (політично призначеній фігурі) нагляд над НАБУ та САП, спричинила хвилю критики з боку антикорупційних органів та ЄС. Цей крок викликав перші антиурядові протести з лютого 2022 року, що змусило Президента швидко відновити незалежність цих відомств.

«Але цей епізод, у поєднанні з нещодавніми звинуваченнями, висунутими проти деяких найближчих союзників Зеленського, включаючи його колишнього бізнес-партнера Тимура Міндіча, колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, а нині Єрмака, чинять посильний тиск на українського лідера в той час, коли він стикається зі складними переговорами зі США та Росією», — наголосили журналісти.

