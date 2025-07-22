Третій раунд переговорів України та Росії у Стамбулі: чи варто чекати на прорив

Переговори України та РФ у Стамбулі / © Associated Press

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Україна та Росія готуються до нового раунду переговорів у Стамбулі, який може відбутися вже найближчим часом.

Потенційна зустріч може стати третьою за ліком у 2025 році.

Хоч попередні раунди дозволили провести масштабні обміни полоненими, спроби обговорити мирне врегулювання досі залишаються безрезультатними.

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Своєю чергою експерти вважають, що Москва лише імітує переговори, щоб затягнути війну.

Що відомо про новий раунд перемовин між Україною та РФ — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про переговори України та РФ у Стамбулі

Цьогоріч, за активного посередництва США в турецькому Стамбулі, відбулися два раунди переговорів між Україною та Росією.

Перший раунд пройшов 16 травня 2025 року. Результатом переговорів став великий обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

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Другий раунд відбувся 2 червня 2025 року.

До початку зустрічі українська делегація передала росіянам документ із пропозиціями щодо мирного врегулювання. Росія зі свого боку до останнього приховувала свій так званий меморандум, а передала його вже безпосередньо в день переговорів.

У підсумку другого раунду сторони домовилися про обмін військовополоненими у форматі «всіх на всіх» і повернення тіл загиблих.

З полону додому повернулися захисники до 25 років, тяжкохворі та тяжкопоранені, а також до України почали повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців України.

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Третій раунд переговорів у Стамбулі: коли може відбутися

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 липня заявив, що зустріч української делегації із представниками країни-агресорки Росії може відбутися «найближчим часом» у Туреччині.

За його словами, потенційна дата переговорів — 23 липня.

Своєю чергою про потенційні переговори між Україною та РФ повідомляють і турецькі медіа.

«Переговори можуть відбутися в середу або четвер. Деталі щодо місця, часу та складу делегації зустрічі не розголошуються», — зазначили джерела.

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У вівторок, 22 липня, Зеленський провів нараду щодо переговорів у Стамбулі, на якій секретарю РНБО України Рустему Умєрову доручили очолити делегацію з української сторони.

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

«Секретар РНБО України Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала», — зазначив президент Зеленський.

Відомо, що у складі переговорної групи також будуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента.

Тим часом у Кремлі висловили свою зацікавленість у наступній зустрічі та заявляють, що готові до нового раунду переговорів та буцімто чекають на рішення з Києва.

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За словами речника російського «фюрера» Дмитра Пєскова, переговорну групу з РФ очолюватиме радник Путіна — Володимир Мединський.

Також, як повідомляють пропагандистські ЗМІ, до складу російської делегації також увійдуть заступник голови МЗС Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Що обговорюватимуть сторони

Раніше, Володимир Зеленський наголошував, що ключовими темами для переговорів залишатимуться три напрямки:

повернення військовополонених,

повернення викрадених Росією дітей,

підготовка зустрічі на рівні лідерів».

Своєю чергою очільник МЗС України Андрій Сибіга під час пресконференції з главою МЗС Франції Жан-Ноелем Барро у Києві 21 липня наголосив, що мова під час переговорів йтиме про припинення вогню.

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Очільник МЗС Андрій Сибіга / © Getty Images

«Ми наполягаємо на перемир’ї. І дуже важливо, щоб ці зустрічі у разі узгодження можливої дати були предметні. Щоб інша сторона мала мандат обговорювати найголовніші питання — закінчення війни, досягнення перемир’я», — зауважив Сибіга.

У Москві кажуть, що під час перемовин будуть обговорюватися проєкти меморандумів. Там цинічно заявили, що позиції, викладені в документах є «діаметрально протилежними».

«Російський та український проєкти меморандумів щодо врегулювання діаметрально протилежні. Має бути велика дипломатична робота», — висловився речник Путіна Пєсков.

Політик також нахабно наголосив, мовляв, Кремль «у питанні українського врегулювання має намір забезпечувати свої інтереси».

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Чого очікувати від переговорів

Аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що Росія використовує переговори для затягування конфлікту, утримання ініціативи на фронті й досягнення додаткових поступок з боку України та Заходу.

Експерти зазначають, що відсутність змін у складі російської делегації свідчить про незацікавленість РФ у реальних мирних домовленостях.

Там зазначають, що президент-диктатор Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише за однієї умови — якщо його війська зазнаватимуть нищівних поразок на фронті.

«Такі поразки не відбудуться за кілька тижнів і, ймовірно, вимагатимуть кількох місяців або цілих воєнних кампаній. Це стане можливим за умови, що Захід погодиться належним чином озброїти та підтримати Сили оборони, щоб вони могли результативно проводити такі операції», — зазначили в ISW.

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Такої ж позиції дотримується й експерт Богдан Ференс, який вважає, що Кремль не готовий до реальних поступок у Стамбулі й лише імітує переговори, щоб затягнути час, а не досягти миру.

За його словами, команда Трампа завжди розуміла тактику Москви. Путін після 2022 року став іншим — жорсткішим у діях і риториці. Хоча Трамп сподівався на швидкий мир, його попереджали: Кремль спеціально затягує процес, щоб виснажити супротивника.

«Кремль прагне зберегти комунікацію з Вашингтоном, це для них важливо. Але при цьому Путін не готовий надати Трампу козирі для гучної заяви про досягнутий результат. Тому ми бачимо лише формальні імпульси. І сам Трамп уже визнає, що йому не вдалося досягти бажаного», — зазначив Ференс.

Колишній міністр закордонних справ Огризко підтримує цю позицію: Кремль

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Нагадаємо, раніше видання The Guardian повідомляло, що російський президент Володимир Путін досить спокійно реагує на перше значне погіршення відносин з американським лідером Дональдом Трампом.

Як повідомляють експерти та джерела, близькі до Кремля, російський керівник давно готувався до такого повороту подій, попри тимчасове поліпшення взаємин на початку другого президентського терміну Трампа.

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