Телефонна розмова Трампа та Путіна: на що чекати Україні

Президенти США та Росії проведуть телефонну розмову

Реклама

У понеділок, 19 травня президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з очільником Росії Володимиром Путіним.

Експерти прогнозують, що Путін намагатиметься використати розмову для послаблення міжнародної підтримки України, тоді як Трамп опиняється під тиском із Заходу та власного оточення.

Як може скластися розмова та чого очікувати Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Амбіції Кремля

Видання Bloomberg зазначає, що Кремль не готовий до компромісів у переговорах із Трампом, та сподівається на затяжну війну. Джерела повідомляють, що Путін готовий до тривалого протистояння аби досягти своїх цілей.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що мирна угода про війну в Україні включатиме врегулювання питання п’яти регіонів. Однак, президент України Володимир Зеленський наголосив: питання території вирішуватиме лише український народ.

Як зазначає видання, Росія офіційно заявляє про бажання миру, проте водночас вимагає визнання анексії Криму та чотирьох частково окупованих областей, які досі не під повним контролем РФ: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

Ба більше, Кремль сподівається, що майбутні переговори стануть поштовхом до нового етапу війни, що дозволить реалізувати максималістські цілі Росії, пише видання The Wall Street Journal.

Реклама

WSJ зауважує, що Росія хоче зупинити військову допомогу Україні та можливість вийти за межі свого повільного наступу та захопити більше української території.

«З цією метою він продовжує переговори в надії, що Трамп зрештою відмовиться від мирного врегулювання», — йдеться у ЗМІ.

Маніпуляції РФ

Російська влада намагається продемонструвати військову міць країни. Таким чином Путін сподівається відвернути увагу Трампа від військових та економічних труднощів країни-агресорки, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, проаналізували останні заяви російських пропагандистів та пропагандистів, які стверджували, що Росія «має достатньо ресурсів» для продовження війни. Також вони повторювали усталені кремлівські наративи про те, що мирні переговори мають розглядати «першопричини» війни та «захищати» російськомовне населення України.

Реклама

Згідно з оцінками експертів, таким чином Кремль намагається створити образ сильної РФ із військовою перевагою для Заходу та для внутрішньої аудиторії напередодні телефонної розмови Путіна з Трампом.

Також, у неділю, 18 травня, Росія здійснила наймасштабнішу атаку дронами з початку повномасштабного вторгнення, а також, за повідомленнями України, готувала випробувальний запуск міжконтинентальної ракети.

У ISW вважають, що за допомогою подібної риторики Путін намагається відвернути увагу від військових та економічних труднощів Росії. Адже, Москва вже вичерпала свої фінансові резерви, а також зазначає чималих втрат на полі бою.

Путін спробує обіграти Трампа

Політолог Вадим Денисенко вважає, що під час телефонної розмови з Трампом Путін спробує подати масштабний обмін полоненими (1000 на 1000) як свою велику дипломатичну перемогу.

Реклама

Денисенко зазначає, що це ставить американського президента перед складним вибором:

виглядати слабким, прийнявши такий «подарунок» від Кремля.

Запровадити нові санкції проти РФ, зокрема 500-відсоткові тарифи на російські енергоносії.

Політолог заявив, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем уже підготував відповідний законопроєкт, який може отримати навіть достатню підтримку для подолання потенційного вето Трампа.

Як зазначив експерт, це дасть президенту США формальний привід ухилитись від угод з Путіним, посилаючись на позицію парламенту.

Несподіваний крок

Тим часом видання CNN зауважує, що результат російсько-українського протистояння все більше залежить не від бойових дій, а від політичної гри навколо Дональда Трампа.

Реклама

У статті йдеться про те, що Москва та Київ активно намагаються переконати американського лідера у правоті своєї позиції, проте європейські чиновники скептично оцінюють здатність Трампа зберегти єдність Заходу.

Зокрема, експерти відзначають, що президент США має важелі впливу на Кремль, який прагне уникнути відновлення повноцінної військової підтримки України з боку Штатів.

Своєю чергою оглядачі Sky News заявляють, що Кремль може піти на крок, який виглядатиме як поступка — аби допомогти Трампу створити видимість дипломатичного прориву.

Йдеться про пропозицію від Путіна щодо обмеженого або символічного послаблення вогню на фронті.

Реклама

Аналітики зазначають, що такий хід Кремль може використати для того, аби Трамп зміг представити цей результат своїй аудиторії як успіх особистої дипломатії.

Чого очікувати Україні

Телефонна розмова Трампа та Путіна не принесе Україні нічого хорошого, вважає дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

За його словами, останніми тижнями президент США «вигороджує» кремлівського диктатора.

Дипломат висловив здивування спокійною реакцією президента США Дональда Трампа на дії російського лідера Володимира Путіна, зокрема щодо переговорів у Стамбулі.

Реклама

«Тебе (Путіна — ред.) запрошують, тобі пропонують, ти посилаєш невідомо кого, робиш відповідні заяви і так далі. Ну про що мова? Але Трамп при тому при всьому спокійно на це реагує: «Ну, не приїде Путін до Стамбула, і я не приїду. А що, він збирався їхати? Не збирався, так чого я поїду». Ну це те, що насправді в нормальну голову не влазить», — наголосив дипломат.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що телефонні переговори 19 травня обмежаться технічними питаннями, а Путін продовжить маніпулювати Трампом. Реальні зрушення у війні малоймовірні.

Своєю чергою журналіст і політичний оглядач Віталій Портников припустив, що ймовірним результатом розмови може стати домовленість про особисту зустріч двох президентів.

Однак політоглядач наголошує, що небезпека полягає не в самій розмові, а в тому, що буде після неї.

Реклама

За словами Портникова, Володимир Путін може уникати особистої зустрічі із Зеленським, аби не давати прямих відповідей Трампу. І в цьому контексті, вважає експерт, особливу тривогу викликає не сама розмова, а поведінка Трампа після неї.

У США уже заявили, що «будуть змушені» вийти з переговорів щодо завершення війни в Україні, якщо РФ не йтиме на контакт із переговорними групами США та України.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що мирний процес зайшов у глухий кут.

Нагадаємо, перед розмовою з очільником РФ, президент США поспілкувався із Володимиром Зеленським.

Реклама

Також відомо, що розмова між лідерами країн відбудеться і після закінчення розмови з Путіним.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.