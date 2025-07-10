Зустріч Рубіо з Лавровим на тлі розчарування Трампа: що вони говорили про закінчення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 10 липня зустрілися у Куала-Лумпурі. / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо 10 липня зустрівся із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зустріч відбулася на полях засідання міністрів закордонних справ країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі.

Переговори між Рубіо та Лавровим відбулися на тлі все більшого розчарування президента США Дональда Трампа кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зустріч держсекретаря США із міністром закордонних справ Росії.

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Друга особиста зустріч

Зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергієм Лавровим стала другою, після перемовин у лютому в Саудівській Аравії.

Розмова між посадовцями відбулася після різкої критики Трампа Путіна за відмову від проведення мирних переговорів з Україною, а також після посилення російських атак на Україну.

Ба більше, раніше повідомлялося, що Трамп також може підтримати законопроєкт із жорсткими санкціями проти Росії, зокрема — 500% мито на її нафту, газ та уран.

За повідомленнями іноземних медіа, розмова між Рубіо та Лавровим відбувалася 50 хвилин.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Зокрема, участь у переговорах також брали:

З російського боку:

Кирило Михайлов (в.о. директора департаменту Північної Атлантики МЗС РФ)

Олександр Посилкін (начальник відділу того ж департаменту)

З американського боку:

Елісон Гукер (заступник держсекретаря США)

Майкл Ентон (директор з питань політичного планування Держдепу)

Раніше, на початку червня, Марко Рубіо провів телефонну розмову із Лавровим. Тоді основною темою перемовин стали перспективи врегулювання війни в Україні. Після переговорів секретар заявляв, що Трамп підтримує прямі переговори між Україною та Росією для миру.

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Однак далі цього справа про прямі переговори України та РФ залишилася на рівні пропозиції.

Про що йшла мова

За повідомленнями медіа, Рубіо та Лавров обговорювали:

війну Росії проти України,

ситуацію в Ірані та Сирії,

нормалізацію роботи посольств.

У МЗС Росії заявили, що «відбувся предметний та відвертий обмін думками щодо врегулювання навколо України, обстановки навколо Ірану та Сирії, а також інших міжнародних проблем».

Там також зазначили, що сторони підтвердили готовність до мирного врегулювання конфліктів, відновлення економічної та гуманітарної співпраці, а також контактів між громадянами.

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Окрім того, Росія також запропонувала відновити авіасполучення з США.

США не бачать «гнучкості» з російської сторони

Після зустрічі з Лавровим держсекретар США Марко Рубіо назвав розмову із Лавровим «відвертою» та «важливою» цитує Reuters.

Він заявив, що адміністрація Трампа обговорює з Сенатом нові антиросійські санкції.

Під час спілкування із пресою, Рубіо зазначив, що США не бачать гнучкості із російської сторони.

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Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

«З російського боку не було більше гнучкості, щоб припинити цей конфлікт», — цитує видання Рубіо.

Водночас він також додав, що США продовжать діалог з усіма сторонами для врегулювання війни в Україні, попри застій у переговорах, адже у цьому полягає стратегія Трампа.

«Наша стратегія полягає в тому, щоб продовжувати залучати всі сторони до пошуку вирішення цього конфлікту. Ми будемо взаємодіяти будь-коли, коли у нас буде для цього можливість, як ми це зробили сьогодні, — передає Politico.

Також повідомляється, що під час зустрічі Рубіо обмінявся з Лавровим «деякими ідеями», зокрема «новим або іншим підходом» з російської сторони, який він передасть Трампу після його повернення до США.

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Окрім того, Рубіо висловив розчарування у відсутності значного прогресу у щодо прогресу у мирних перемовинах, а також додав, що РФ має найближчим часом надати план подальших дій щодо завершення війни.

«Ми розуміємо, що ці речі потребують часу та терпіння, але, очевидно, ми також розчаровані тим, що не досягнуто більшого прогресу, і сподіваємося, що ми, виходячи від сьогодні та найближчими днями, матимемо більше ясності щодо того, яка саме позиція та пріоритети Росії в цьому відношенні, і зможемо почати досягати певного прогресу», — цитує видання CNN Рубіо.

Нагадаємо, нещодавно Трамп різко розкритикував Путіна та заявив, що він «обсипає нас нісенітницями».

«Звучить гарно, але виявляється, що це нічого не означає. Він вбиває багато солдатів. Він вбиває своїх солдатів та їхніх (українських — Ред.) солдатів», — сказав американський президент.

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Після цього, армія РФ здійснила масовану атаку на Україну. Ворожі дрони фіксували у більшій частині регіонів країни, переважна частина прямувала в бік західних областей.

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