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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чому Трамп не зможе змусити Путіна закінчити війну — Time

Попри величезні втрати, Путін досі переконаний, що час грає на його боці, а Трамп не має реальних важелів впливу, щоб змінити ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп знову висловив своє невдоволення війною в Україні. Тепер російський президент Володимир Путін має 10-12 днів, щоб зупинити бойові дії. Інакше Росія зіткнеться з новими санкціями та тарифами. Проте, як вважають експерти, ця заява навряд чи вплине на плани Кремля.

Про це повідомляє Time.

Попри великі втрати Росії, понад мільйон військових, з яких 250 тисяч загинули, а також серйозні економічні проблеми та посилення НАТО, Путін усе ще вірить, що час на його боці.

Чому Путін не йде на поступки

Як повідомляють у Time, Путін вважає, що його тактика максимального тиску спрацює. Він розраховує, що російські війська здобудуть нові позиції на сході України, а постійні удари по містах та інфраструктурі зламають волю українців. Експерти зазначають, що:

  • Київ не готовий до поступок. Президент Володимир Зеленський, попри внутрішньополітичні проблеми, не може піти на поступки, які задовольнили б Путіна. Українці не довіряють Кремлю і не вірять у виконання обіцянок.

  • Трамп не має реальних важелів впливу. Погрози Трампа ввести санкції проти країн, що торгують з Росією (наприклад, Китаю та Індії), видаються непереконливими, оскільки він сам намагається укласти з ними торговельні угоди. Також Путін розуміє, що позиція Трампа щодо України постійно змінюється.

  • Помилки Путіна. Цілком можливо, що впевненість Путіна — це черговий стратегічний прорахунок. Він може не усвідомлювати, наскільки великими є втрати Росії та яку ціну доведеться заплатити за продовження війни.

ні Трамп, ні західні санкції наразі не здатні змусити Путіна змінити свою стратегію. Він продовжує вірити у свою перемогу, незважаючи на величезні людські та економічні втрати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив скоротити для Путіна 50-денний термін на припинення війни в Україні. Також встановив новий термін приблизно на 10 або 12 днів.

Раніше повідомлялося, представники США контактували з російськими високопосадовцями щодо припинення війни в Україні, однак жодного прогресу досягнуто не було.

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