100 днів на користь Кремля: чим політика Трампа загрожує Україні

Чому нова адміністрація США грає на руку Кремлю / © ТСН.ua

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У перші 100 днів другого терміну президента США Дональда Трампа його адміністрація зробила низку кроків, які, фактично стали «подарунком» для Кремля.

Про це пише The New York Times.

Зокрема, йдеться про тиск на Україну щодо поступок територіями, обіцянки послабити санкції проти Росії та фактичне «прощення» за повномасштабне вторгнення 2022 року.

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Видання повідомляє, що під час перемовин в Москві, які проводив представник Трампа Стів Віткофф, обговорювалася концепція миру, яка виглядає відверто односторонньою: Росія зберігає захоплені силою території, а Україні фактично забороняється вступ до НАТО.

Більше того, Трамп, як повідомляється, розглядає навіть можливість офіційного визнання російського контролю над Кримом. При цьому він заявив, що «Росія не отримає всю Україну» — чим, за словами журналістів, фактично підтвердив готовність США до поступок.

Крім цього, США за Трампа:

послабили кібероперації проти Росії;

урізали програми боротьби з російською дезінформацією та санкційними порушеннями;

скасували нові мита для РФ, тоді як навіть проти України вони залишилися чинними.

Також обговорюється можливість зняття обмежень з газопроводу «Північний потік — 2».

Аналітик RAND Corporation Самуель Чарап зазначає, що частина рішень Трампа, ймовірно, не мала на меті допомогу Кремлю, однак їхні наслідки цілком на користь Москви.

Хоча мирна концепція Трампа й не відповідає всім вимогам РФ (зокрема, повній демілітаризації України), багато аналітиків уже трактують збереження за Росією захоплених територій як «неминучу реальність».

Нагадаємо, за словами політолога Ростислава Балабана, Трамп — до певної міри нарцис, який ще у 1980-х роках озвучував ті ж самі ідеї, що й сьогодні. Тому його позицію майже неможливо змінити.