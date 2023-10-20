100 млрд США для Україні та Ізраїлю: не всі у Конгресі підтримують спільну допомогу 

Не всі на Капітолійському пагорбі підтримують об’єднання допомоги США для України та Ізраїлю.

Дев'ять сенаторів-республіканців у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до того, щоб будь-яку додаткову допомогу США Ізраїлю та Україні виносити та голосування окремо.

Про це пише «Голос Америки».

Автори листа переконані, що об’єднання законодавства у спільний пакет допомоги може створити політичні ускладнення та завадити підтримці, яка потрібна охопленому війною Ізраїлю.

В листі сенатори Синтія Ламміс, Джей Ді Венс, Джош Хоулі, Марша Блекберн, Майк Браун, Майк Лі, Рік Скотт і Рон Джонсон закликали «відокремити спроби надання військової допомоги Ізраїлю від надання додаткових коштів Україні чи від інших справ».

Деякі аналітики погоджуються, що конфлікти в Україні та Ізраїлі – це дві різні події, які заслуговують на дві різні відповіді.

Конгресмен-республіканець Тоні Гонзалес вважає, що пакети потрібно об'єднати, зокрема з огляду на те, що допомогу потрібно швидко розглянути. А от конгресмен-республіканець Келі Армстронг каже, що хоч і підтримує допомогу Україні, він виступає проти спільного голосування, адже хоче більшої чіткості щодо планів з України.

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Разом з тим, в адміністрації неодноразово наголошували, що США здатні надати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, як також захистити свої власні національні інтереси.

Загалом, більшість американських законодавців, в обох палатах, як республіканці, так і демократи, підтримують продовження надання України допомоги у її боротьбі проти російської агресії.

Як писали раніше американські журналісти, зі 100 мільярдів запиту адміністрації до Конгресу, 60 мільярдів доларів проситимуть на допомогу Україні, а 10 мільярдів - Ізраїлю. Reuters пише, що за даними кількох джерел, Байден не визначився з остаточною сумою, тож Конгрес поки не повідомили про деталі запиту.

При цьому невідомо, як швидко Конгрес зможе прийняти такий законопроєкт, адже законодавча діяльність у Палаті представників перебуває в глухому куті понад два тижні через відсутність постійного спікера.

Нагадаємо, що раніше Байден запевнив Зеленського у підтримці перед зверненням до нації через війну в Україні. Він наголосив на незмінній двопартійній підтримці Сполученими Штатами захисту Україною свого суверенітету, територіальної цілісності та демократичного майбутнього.

Зауважимо, що виступ Байдена перед нацією відбудеться 20 жовтня, 3:00 ночі за Києвом - ред.).

Очікується, що наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

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