12 тисяч протитанкових та тисячу зенітних ракет: посол у Німеччині знову попросив у Берліна важке озброєння

12 тисяч протитанкових та тисячу зенітних ракет: посол у Німеччині знову попросив у Берліна важке озброєння

Візити Шольца до Києва та Москви український посол назвав "останнім шансом" врегулювати конфлікт навколо України засобами дипломатії.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник перед візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва знову попросив у Берліна важке озброєння. Він наголосив, що Україні необхідні 12 тисяч протитанкових та 1000 зенітних ракет для захисту від вторгнення РФ.

Про це Мельник заявив в інтерв'ю телекомпанії Bild TV, пише DW.

Візити Шольца до Києва та Москви, заплановані відповідно на 14 та 15 лютого, український посол назвав "останнім шансом" врегулювати конфлікт навколо України засобами дипломатії.

"У нас вже є відчуття, що війна стає все більш неминучою", - наголосив Мельник.

За його словами, уряд України готовий до "найгіршого сценарію", за якого Київ "може зазнати бомбардування вже найближчими днями".

Мельник визнав, що Росія має перевагу над Україною у повітрі та на морі.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю медіакомпанії ARD увечері 13 лютого також попередила про "небезпечну ситуацію" навколо України. Водночас Бербок сказала, що поки що "немає ознак того, що збройне протистояння є вирішеною справою".

Нагадаємо:

Уряд Німеччини очікує від Російської Федерації термінових ознак деескалації ситуації біля українських кордонів. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, військова агресія проти України матиме серйозні наслідки для Росії.

Також у Бундестазі обговорюють конфіскацію майна олігархів із РФ у разі вторгнення до України.

До Києва прибув з візитом канцлер Німеччини Олаф Шольц | Новини України

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