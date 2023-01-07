13 невдалих спроб: у Палаті представників досі не обрали спікера

Парламентарі узяли перерву, щоб влаштувати додаткові переговори перед наступним раундом.

Опісля 13 невдалих спроб обрати спікера в Палаті представників США представники нижньої палати американського парламенту проголосували за перерву до пізнього вечора п’ятниці.

Про це пише Укрінформ.

Республіканська більшість підтримала оголосити перерву до 22-ї години п’ятниці (5-ї ранку суботи за Києвом). Демократи висловилися проти.

Республіканський лідер Кевін Маккарті та його оточення трохи добилися серйозного прогресу на шляху затвердження його кандидатури спікером нижньої палати. За останню добу Маккарті вдалося перехилити на свою користь 15 однопартійців, які голосували проти нього ще день тому. Для отримання позитивного результату йому потрібна підтримка ще чотирьох конгресменів.

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Нагадаємо, що республіканці намагаються обрати спікера уже кілька днів поспіль, але поки їхні спроби є провальними.

Вони уже навіть подолали 100-річний антирекорд з кількості спроб голосування щодо обрання спікера нижньої палати Конгресу США.

Президент США Джо Байден прокоментував провальні спроби республіканців обрати спікера Палати представників. Його трохи бентежить ця ситуація.

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