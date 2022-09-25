"17 масових поховань з жертвами київського режиму»: яку дезінформацію поширює ворог

Центр протидії дезінформації інформує, що протягом 24 вересня 2022 року окупанти поширили:

Дезінформацію

Луганська колаборантка В. Сорока заявила, що «міжвідомча робоча група з пошуку поховань жертв української агресії, їх ідентифікації та увічнення пам’яті виявила на [ТОТ Луганської області] 17 масових поховань з жертвами київського режиму, вбитими в період з 2014р. до лютого 2022р.».

Дезінформацію

Колаборант-«керівник» Енергодара О. Волга заявив: «українські військові продовжують обстрілювати місто – вони б’ють по цивільній інфраструктурі… військової техніки в районах, де були прильоти, не було… у жодну виборчу дільницю бойовики не влучили, хоча цілилися туди».

Дезінформацію

ЗМІ РФ повідомили, що «українські військовополонені звернулися до [«керівників» тимчасово окупованих територій Донецької області] з проханням про приєднання до козачого батальйону імені Богдана Хмельницького, який формується».

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Нагадаємо, у Зеленського пояснили, що робити мобілізованим Росією з окупованого Криму.

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