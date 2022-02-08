"1938 рік для нашого покоління": прем’єрка Литви закликала Європу "не допомагати гнобителю"

"1938 рік для нашого покоління": прем’єрка Литви закликала Європу "не допомагати гнобителю"

Прем’єрка допускає, що Путіну, напевно, лестять візити іноземних колег, тому що так він відчуває себе важливим геополітичним гравцем.

Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що сьогоднішня безпекова ситуація в Європі нагадує події 1938 року напередодні Другої світової війни, коли європейські лідери йшли на поступки Гітлерові, замість того, щоб дати відсіч агресору.

Про це Шимоніте сказала в інтерв’ю The Guardian.

"Це момент 1938 року для нашого покоління. Нейтралітет допомагає гнобителю, але ніколи — жертві", — сказала Інґріда Шимоніте.

У виданні зазначили, що прем’єрка Литви є однією з небагатьох із європейських політиків, які найбільше готові відстоювати демократію та викривати методи автократії. Саме її позиція призвела до конфлікту Вільнюсу не лише з Росією , а й з Китаєм. Пекін "покарав" Литву за відкриття тайванського представництва у Вільнюсі, скоротивши торгівлю та наполягаючи на виведенні своїх компаній з Литви (чому Тайвань важливий для КНР та чому ворогують ці країни — читайте за посиланням).

Шимоніте сказала, що подвійні загрози з боку наддержав показали, що для Заходу необхідно відкинути невпевненість у собі та внутрішні розбіжності.

"Перша відповідь — не боятися, а говорити", — закликає політикиня.

Білорусь

Вона звернула увагу, що скупчення російських військ у Білорусі загрожує зміною безпеки в регіоні.

"Якщо ці військові навчання означатимуть, що озброєння та війська залишаться на території Білорусі на невизначений термін, це суттєво змінює розрахунки. Це означатиме збільшення присутності НАТО. Російські війська, які знаходяться на півдні його (Лукашенка — Ред.) країни, можуть бути переміщені дуже швидко. Існують різновиди гібридних атак. Ось так, на жаль, діють ці режими — немає "червоних ліній", які вони не перетнуть", — каже Шимоніте.

"Північний потік-2"

Прем’єрка допускає, що Путіну, напевно, лестять візити іноземних колег, тому що так він відчуває себе важливим геополітичним гравцем.

Шимоніте розкритикувала газопровід "Північний потік-2", заявивши, що він посилює залежність Європи від російського газу і є дуже важливим інструментом впливу Кремля.

"Незважаючи на те, що ми є близькими партнерами з Німеччиною, ми вже дуже довго говоримо: не збільшуйте вашу залежність від російського газу. З Путіним немає суто комерційних проєктів. Все можна перетворити на геополітику", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що Австрія підтримала введення санкцій проти РФ у разі нападу на Україну. Очільник МЗС Австрії заявив, що "креслити кордони держави у XXI столітті за допомогою танків" неприпустимо.

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