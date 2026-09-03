© ТСН

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Кремль кілька тижнів тероризує Україну нескінченними повітряними атаками, нарощує сили та відкрито погрожує новими ударами по українській енергосистемі. Попри це лідер Туреччини раптово заявив про нібито готовність Москви до переговорів і припинення вогню. Водночас Україна також переходить до активних дій та застерігає світ про небезпеку в російському небі.

На цьому тлі в Європі заговорили про загрозу ескалації війни. То чи є шанси на повернення за стіл переговорів та припинення масованих атак по українській інфраструктурі — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Росія терорезує Україну, застосовуючи масовані удари чи не щоночі

Армія РФ тижнями тероризує столицю України застовуючи балістичні й крилаті ракети та ударні безпілотники під час масованих обстрілів. Унаслідок атак гинуть і травмуються цивільні, пошкоджується житло, енергетика, транспорт, підприємства та інша критична інфраструктура.

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Військовий експерт Олег Жданов зауважує, що Київщина залишається пріоритетною мішенню для противника. Нова тактика створює ефект безперервних тривог, що блокує нормальне життя регіону, тоді як влада виявилася не повністю готовою до появи у ворога реактивних двигунів.

На думку Жданова, розгортання ефективних українських засобів перехоплення потребуватиме часу, тож подібна напружена ситуація може затягнутися на місяць або й довше.

Під час пресконференції в Бішкеку, кремлівський диктатор Володимир Путін відверто заявив про нові злочини проти цивільної інфраструктури України.

«Російська армія отримала наказ завдати масштабних контрударів по українській енергетичній інфраструктурі», — заявив він.

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У відповідь на масовані атаки Росії Україна попередила Москву про ризики для авіаперельотів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір Росії перетворюється на зону високого ризику для цивільної авіації через регулярну присутність дронів у небі. Глава держави закликав міжнародних перевізників та страхові компанії відмовитися від рейсів до російських аеропортів.

Він наголосив, що Україна не загрожує цивільним літакам, проте реальність війни де-факто закриває російське небо, а головна мета такого попередження — захистити життя невинних людей.

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

«Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, всіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони в небі Росії будуть, тож треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто закриватиметься: війна, розвʼязана Росією, закриває її небо», — заявив український лідер.

Водночас Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить бити по території Росії. За його словами, Київ тимчасово припинить завдавати ударів дронами по російських територіях, якщо про це проситимуть міжнародні партнери для проведення переговорів.

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Україна вже офіційно звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) та урядів інших країн із застереженням щодо високих ризиків польотів над територією РФ. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, закликавши авіаперевізників повністю уникати російського неба через посилення військової активності.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © Associated Press

Посадовець підкреслив, що Москва свідомо ігнорує загрози для цивільних суден, які сама ж і створила.

«Це наша відповідальна постанова повідомити ICAO і всі авіакомпанії, а також уряди про необхідність обережності — навіть якщо Росія відмовляється виконувати свою відповідальність щодо інформування їх. Ми прагнемо запобігти ненавмисним інцидентам», — зазначив Сибіга.

За його словами, Україна діє в межах права на самооборону згідно зі Статутом ООН, а сама «війна повертається додому до Росії».

Авіакомпанії відреагували на попередження України

За даними російських медіа, 2 вересня іноземні авіакомпанії масово скасували 27 рейсів до Москви та назад. Найбільше вильотів зняв турецький перевізник Pegasus, залишивши лише два рейси із восьми, також польоти скасовували Turkish Airlines, Flydubai, Nesma Airlines, Kuwait Airways, Somon Air та вірменська «Ширак Авіа», яка скасувала всі свої рейси.

Перевізники пояснили зміни технічними причинами та заміною літаків, заперечуючи зв’язок із безпековими ризиками. Проте туристичні експерти та самі пасажири пов’язують скасування із запровадженням плану «Килим» через загрозу безпілотників та загальною небезпекою польотів.

Найближчі 7-8 місяців будуть критичними

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про наявність сигналів щодо підготовки Росії до ескалації, підкресливши, що наступні сім-вісім місяців будуть вирішальними для безпеки України, Польщі та всієї Європи, про це повідомляє Укрінформ.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Коментуючи візит очільника ЦРУ до Москви, Туск зазначив, що Варшава перебуває у постійному контакті з американською розвідкою, тому ці дії не стали несподіванкою. Він додав, що хоча частина даних залишається таємницею, суспільство має знати про головні загрози, адже останніми тижнями публічних сигналів про ризики загострення стає все більше.

«Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості — як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими», — заявив Туск.

Як довго росіяни тероризуватимуть Київ та коли з’явиться «вікно можливостей»

Російські окупанти не припинять атаки ударними дронами щонайменше до проведення парламентських виборів у РФ, які мають відбутися 18–20 вересня. Про це в коментарі виданню Новини․LIVE повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, Кремль вдається до повітряного терору цивільного населення, оскільки не має реальних здобутків на фронті, які можна було б демонструвати власним виборцям.

Посадовець підкреслив, що за відсутності успіхів на полі бою російська влада намагається створити ілюзію «перемоги» саме за рахунок ударів по Україні, тому така тактика триватиме як мінімум до завершення голосування.

Водночас аналітик Олексій Гетьман припускає, що денні нальоти ворожих дронів на столицю можуть тривати ще протягом кількох тижнів, після чого їхня інтенсивність має зменшитися.

На думку експерта, зупинити регулярні атаки безпілотників удасться завдяки дзеркальним крокам з боку України. Він підкреслив, що рішучі удари у відповідь по російських об’єктах швидко позбавлять противника бажання продовжувати терор українських міст.

«Будуть наші потужні дії у відповідь. […] Тоді бажання робити по нас щось зникне», — заявив він.

Диктатор говорить про «готовність до миру» проте переговорний процес «фактично» заморожений

Нещодавно кремлівський диктатор заявляв, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні нібито «фактично заморожений». Окрім того, Путін цинічно заявив, що Кремль не проти розширити коло учасників переговорного треку, але за умови, якщо нові представники зможуть зробити внесок у процес. На думку очільника РФ, це мають бути фахівці, військові та дипломати. Він також заявив, що Росія буцімто прагне припинити війну та встановити тривалий мир.

«Ми хочемо припинити війну та досягти тривалого миру», — заявив очільник РФ.

У Туреччині теж вважають, що Путін буцімто готовий до миру в Україні. Про це завяив президент країни Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі із очільником Кремля на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку в Киргистані.

«Завершення війни Росії та України миром — це те, на що чекаю і я, і Путін…Безпека комерційного судноплавства у Чорному морі важлива. Бойові дії не повинні призвести до того, щоб загрожувати цивільним особам та комерційній активності», — сказав турецький лідер.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Згодом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив росЗМІ, що під час зустрічі в Бішкеку Ердогана та Путіна обговорювалася можливість проведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні на території Туреччини. Ініціатива була з боку Ердогана.

За його словами, турецька сторона регулярно пропонує провести такі переговори на різних рівнях.

Тристоронні переговори США, РФ та Китаю: що відомо

Диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін обговорили ймовірність проведення тристоронніх переговорів за участю президента США Дональда Трампа на саміті АТЕЗ у листопаді. Про це розповів помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

За його словами, під час зустрічі лідери РФ і Китаю торкнулися теми як спільного саміту з американським президентом, так і окремих двосторонніх контактів. Очікується, що всі сторони візьмуть участь у заході, який відбудеться 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

Ймовірно, після переговорів ситуація в України зможе набрати нового розвитку.

Росія готує нову хвилю ескалації війни

Політолог Володимир Фесенко у коментарі ТСН.ua назвав заяви Володимира Путіна про нібито «рух до завершення українського конфлікту» цинічною маніпуляцією, адже Росія насправді готує нову хвилю ескалації збройного конфлікту.

За словами експерта, під «завершенням війни» Кремль має на увазі спробу досягти перемоги виключно на власних умовах через посилення авіаційних і балістичних ударів. Путін публічно говорить про це лише для того, щоб відповісти на заклики іноземних лідерів, як-от прем’єра Індії чи президента Казахстану. Жодних реальних передумов для конструктивних мирних перемовин наразі немає, а нове «вікно можливостей» для них з’явиться не раніше кінця зими.

Коментуючи заяви Китаю щодо «політичного врегулювання», Фесенко підкреслив, що Пекін утримуватиметься від активного залучення, якщо не матиме гарантій чіткого результату. Втім, Китай може втрутитися, якщо бойові дії загрожуватимуть Білорусі — важливому для нього торгівельному хабу — або ж у разі прямої ескалації РФ проти Європи.

Аналітик підсумував, що Україна з високою ймовірністю увійде в зимовий період у стані активної війни, а єдиною реальною темою для потенційних локальних домовленостей наразі залишається безпека в Чорному морі.

Нагадаємо, полковник у відставці Корпусу морської піхоти США, старший радник Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) розповів ТСН.ua проте, чи можливі переговори в умовах, коли Росія змінила тактику бомбардувань.

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