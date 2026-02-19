© ТСН.ua

18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів між Україною, США та Росією. Президент України Володимир Зеленський повідомив про певні зрушення у військових питаннях, тоді як у Вашингтоні заговорили про «реальний прогрес».

Водночас європейські лідери та розвідки налаштовані скептично: вони вважають, що Кремль просто затягує час і не збирається відмовлятися від своїх радикальних вимог.

Що ж відбувається насправді — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зеленський заявив про прогрес та назвав головну перешкоду на шляху до миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві вдалося досягти суттєвого прогресу за військовим напрямком.

Як зазначив Зеленський, військові розуміють, як перевіряти дотримання припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля.

«Вони, загалом, там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал», — підкреслив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Глава держави наголосив, що головним каменем спотикання залишається питання щодо територій. За словами українського президента, спільної позиції щодо цього в України та Росії немає, а на пропозицію РФ добровільно залишити Донбас українська сторона не погодиться.

Зеленський наголосив, що рішення зупинитися «там, де ми перебуваємо» — «це вже великий компроміс».

«Просто так віддати її (територію — Ред.) добровільно? Я не можу підтримати таку ідею. Думаю, що навіть за дуже важких обставин я не впевнений, що наш народ буде до цього готовий. Тому що, як ви сказали, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України», — сказав президент.

Водночас він вкотре зауважив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки, а також присутність представників Європи в країні.

Також Зеленський анонсував проведення наступного раунду переговорів у Швейцарії.

«Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться, і в мене буде більш детальна інформація», — зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що переговори мають відбуватися виключно в межах Європи. Оскільки збройний конфлікт розгортається саме в цій частині світу, він вважає цілком закономірним вибір європейського майданчика для проведення діалогу.

Що кажуть про переговори у Кремлі

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори між Україною, Росією і США перебувають на тій стадії, яка не передбачає публічного обговорення.

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

За його словами, у Кремлі зараз не будуть «вдаватися у подробиці».

«Нам зараз нема чого додати до тієї короткої, але місткої характеристики, яку надав наш головний переговорник Мединський», — сказав Пєсков.

Водночас заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкотре підтвердив загарбницькі плани Кремля, заявивши, що війна триватиме до повного досягнення російських цілей попри будь-які переговори.

Також російський політик вдався до образ на адресу Володимира Зеленського, назвавши його «корисним ідіотом» для США. Окрім цього, заступник голови Радбезу РФ у звичному стилі пригрозив подальшою втратою українських територій, якщо чинна влада в Києві продовжуватиме свій курс.

У США заявляють про досягнення «реального прогресу»

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що після тристоронніх переговорів України, Росії та США у Женеві було досягнуто «реального прогресу».

Левітт зазначила, що сторони будуть «продовжувати спільну роботу над мирною угодою». Також речниця Білого дому анонсувала проведення нової серії переговорів.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт / © Associated Press

«Минув черговий раунд тристоронніх переговорів США-Росія- Україна. Досягнуто реального прогресу, обидві сторони домовилися поінформувати своїх лідерів і надалі разом працювати над мирною угодою», — наголосила вона.

Речниця Білого дому зазначила, що Дональд Трамп вважає тривалу війну в Україні «вкрай несправедливою». На його думку, це стосується не лише загиблих з обох боків, але й американських платників податків, чиїм коштом «фінансувався конфлікт».

Водночас Левітт зауважила, що Сполучені Штати продовжують постачати озброєння членам НАТО, які надалі передають його українській стороні.

Європа сумнівається у досягненні миру найближчим часом

У Європі та у західних ЗМІ можливість досягнення миру в Україні сприймають вкрай скептично.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить особливих підстав сподіватися на швидке дипломатичне розв’язання конфлікту.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

«На мою думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена — або у військовому, або в економічному сенсі. Розум та гуманітарні аргументи не переконають Путіна. Це гірка правда. Тому метою європейських зусиль є те, щоб російська держава не могла продовжувати війну військовим шляхом і не могла фінансувати її економічно», — заявив Мерц у коментарі газеті Frankfurter Allgemeine.

На думку Фрідріха Мерца, Росія найближчим часом не зможе зупинити війну, оскільки змушена підтримувати роботу «воєнної машини».

Своєю чергою аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що для Росії територіальних поступок з боку України виявиться недостатньо.

Експерти зазначають, що Кремль наполягає на початкових ультиматумах 2021 року, зокрема на відмові НАТО від розширення та присутності у Східній Європі.

Водночас американське видання The New York Times пише, що тристоронні переговори у Женеві завершилися без суттєвого прогресу. Проте там зазначили, що сторони шукають компроміс щодо контролю над підконтрольною Україні частиною Донеччини.

Переговори у Женеві 17 лютого 2026 року / © Associated Press

Росія вимагає передавання цих територій, тоді як Київ відмовляється від одностороннього виведення військ, побоюючись нового нападу без твердих гарантій безпеки.

У NYT зазначають, що наразі обговорюється можливість створення демілітаризованої зони, де не буде жодної з армій.

Європейські розвідки теж не вірять у настання миру в Україні найближчим часом. Там вважають план Дональда Трампа щодо швидкого миру провальним.

За даними Reuters, розвідники п’яти країн переконані, що Москва лише імітує участь у процесі, не відмовляючись від стратегічної мети — усунення українського керівництва та перетворення України на буферну зону.

Москва веде подвійну гру: для чого Росії переговори

Керівники провідних європейських розвідок вважають переговори в Женеві лише «театром» з боку Москви, пише видання Reuters.

Там зазначають, що Путін не змінив своїх стратегічних цілей. Фахівці попереджають, що навіть поступки щодо Донеччини не зупинять Росію.

«У разі, якщо росіяни отримають ці поступки, я думаю, що це, можливо, лише початок справжніх переговорів», — прогнозує один із чиновників розвідки, додаючи, що після цього РФ одразу висуне нові, ще жорсткіші вимоги.

Ситуацію ускладнює брак дипломатичного досвіду в американських переговорників, чим Кремль користується для просування кулуарних бізнес-угод на 12 трильйонів доларів.

Reuters зазначає, що хоча російська економіка поки тримається, у другій половині 2026 року вона зіткнеться з критичними фінансовими ризиками. Саме тому Москва використовує діалог як інструмент для послаблення санкційного тиску, а не для реального припинення війни.

Нагадаємо, як повідомляє The Washington Post, шанси на реальне припинення війни поступово зникають. Попри значні людські втрати та проблеми в економіці, Кремль не відступає від своїх жорстких ультиматумів, що фактично блокує міжнародні спроби знайти дипломатичне рішення та заводить перемовини у глухий кут.

