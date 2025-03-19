Перемир’я, атака РФ та переговори: Зеленський та Стубб зробили низку важливих заяв

Однією з основних тем зустрічі двох лідерів було обговорення продовження оборонної підтримки України та посилення ППО.

Президент України Володимир Зеленський 19 березня зустрівся у Гельсінкі із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери обговорювали продовження оборонної підтримки України, зокрема посилення ППО, а також обговорили створення коаліції цивільних укриттів та залучення до неї низки європейських країн.

Під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі лідери країни зробили низку заяв щодо України.

ТСН.ua зібрав головне, про що розповіли Зеленський та Стубб, котрі вони зробили під час спілкування із представниками медіа.

Закінчення війни

Президент Зеленський вважає, що війна може закінчитися цьогоріч, проте за умови надання гарантій безпеки для України.

"Я вірю, що цього року війна може закінчитись достойним миром, але мають бути гарантії безпеки для України, інакше Путін прийде знову з війною. Це його сутність", – сказав лідер країни.

Як заявив Зеленський, Київ розглядає повне припинення вогню як один з початкових кроків до миру.

"Цього року вже 25 років влади Путіна. Фактично він щороку десь воював і руйнував життя інших країн. Ми маємо захистити наші народи від цього", – зауважив глава держави.

Хто представлятиме Україну на зустрічі у Саудівській Аравії

Як повідомив Зеленський, наступна зустріч у Саудівській Аравії не буде дипломатичною. Україна відправить свою технічну команду, яка буде обговорювати часткове припинення вогню, а також безпеку судноплавства.

"З нашого боку точно будуть військові, енергетики та будуть люди, які розбираються дуже глибоко в портовій інфраструктурі і в іншій цивільній інфраструктурі", – уточнив Зеленський.

Президент України повідомив, що відповідна команда уже сформована та працює щоденно, тому що Росія щодня завдає ударів.

Остаточна відповідь

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не визнає окуповані території російськими, як цього хоче Кремль. Глава держави наголосив, що "червона лінія", яку Київ не перетне.

"Для нас "червоною лінією" є визнання тимчасово окупованих українських територій російськими. Ми на це не підемо", – сказав президент.

Також читайте Україна та Фінляндія розробили новий БпЛА зі збільшеним радіусом ураження

Як зазначив Зеленський, одним із чутливих та складних питань у потенційних переговорах буде саме територіальне питання.

Глава держави підкреслив, що будь-які переговори є "крихкою спроможністю закінчити війну".

"Особливо, якщо йдеться про рускіх, які поки що демонструють неготовність до закінчення війни", – висловився Зеленський.

Оточення ЗСУ на Курщині

У Курській області українські військові продовжують виконувати бойові завдання. Ніякого оточення ЗСУ немає, – наголосив Зеленський.

"Я також поінформував пана Президента про російську дезінформацію щодо ситуації на Курському напрямку. Оточення там немає, і наші хлопці виконують завдання, як це потрібно для України", – наголосив він.

"Перемир’я по-російськи"

Вночі 19 березня РФ завдала 150 ударів, зокрема по енергетичних об'єктах та лікарнях.

Атаки відбулися попри обіцянку Путіна припинити вогонь, зазначив Володимир Зеленський.

"Навіть цієї ночі після розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, зокрема по об'єктах енергетики. Удари були по транспорту, вражено було, на жаль, дві лікарні, по звичайній міській інфраструктурі", – сказав він.

Згодом Зеленський уточнив, що Росія завдала 145 ударів дронів, 4 ракети С-300, 2 балістичні ракети “Іскандер” по Сумській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Чернігівській областях.

Також читайте Фінляндія змінює формат військової допомоги Україні: деталі ініціативи

Зокрема, ворог уразив підприємства аграрної продукції, залізницю на Дніпровщині та 21 звичайний будинок.

Глава держави підкреслив, що обіцянки Путіна не збігаються з реальними діями, саме тому Україні необхідна підтримка в обороні.

"Тобто слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, потрібна підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки та порятунку життів людей", – сказав президент.

Росія намагається послабити позиції України

Блокування допомоги та важливих даних для України є спробою Путіна послабити позиції України та позбавити її засобів для захисту.

За словами Зеленського, якщо Путін дійсно хоче миру, то він не повинен намагатися послабити українську армію, забираючи важливу допомогу та розвіддані.

"Що найголовніше, що ми втрачаємо, якщо немає цих даних? У нас є свої дані від інших партнерів. А що ми втрачаємо, якщо американських розвідданих немає? Наприклад, ми втрачаємо точність польоту або виходу балістики", – зауважив Зеленський.

Глава держави переконаний, що Путін намагається заблокувати передачу розвідданих, щоб українці не могли захистити себе від балістичних ударів. Це свідчить про його намір продовжувати війну.

"Для чого це Путіну? Якщо він не хоче нас вбивати, для чого йому боротися, щоб президент Трамп зупинив нам цю інформацію? Це говорить про те, що це неадекватні вимоги", – значив Зеленський та додав, що не слід йти на будь-які поступки щодо допомоги.

Переговорна команда Європи

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що жодна слабкість перед Росією не залишиться без наслідків. Він зазначив, Кремль завжди намагається використати будь-які поступки у своїх інтересах.

Стубб висловив підтримку ініціативам британського прем’єра Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона, зазначивши, що вже завтра у Лондоні відбудуться зустрічі щодо військового планування.

Лідер Фінляндії зауважив, що Україна має потужну переговорну команду, так само як і США та Росія.

Він вважає, що ЄС також має створити власну переговорну групу, аби посилити свої позиції у дипломатичних процесах.

Також читайте Фінляндія підтримує Україну: про що говорили Зеленський і Орпо

Також Сутбб заявив, що Україна, США та Європа хочуть миру, але Росія має довести, що вона також зацікавлена у припиненні війни. Він зауважив, що перший крок для досягнення миру – це припинення вогню.

“Є лише дві відповіді на пропозицію президента США: так або ні. Жодних умовностей бути не може”, – наголосив Стубб.

Глава держави зауважив, що Україна не може прийняти припинення вогню на умовах Кремля. Стубб вважає, що необхідно збільшити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

Найсильніша армія Європи

Александр Стубб зауважив, що українську армію є найсильнішою у Європі.

"Українські Збройні сили є найсильнішими та найсучаснішими в Європі", – наголосив він.

Стубб додав, що українське суспільство є об'єднаним. Українці показали надзвичайну стійкість.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що у відповідь отримає Росія, якщо порушить тимчасове перемир’я.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.