2 жовтня 2025 року відбулося засідання робочої групи Комісії з розгляду ситуації на енергоринку

Голова Комісії Олексій Кучеренко, відкриваючи засідання, повідомив, що Тимчасова слідча комісія, згідно із законом, напрацьовує остаточний звіт, адже незабаром мине рік її роботи. Наразі ж поточна ситуація на енергетичному ринку об’єктивно стала потребувати детального аналізу. Події останніх місяців змусили провести це обговорення, щоб оцінити останні тенденції, обговорити значні коливання цін, дослідити процеси на ринку та прийняти обґрунтовані рішення, які забезпечать прозорість, стабільність і довіру до функціонування енергетичного сектора в Україні.

За результатами моніторингу українського ринку електроенергії, у серпні та вересні 2025 року зафіксовано рекордні показники експорту та тимчасовий профіцит енергоресурсів. Так, за 14 днів останнього серпня експорт склав 289 тисяч мегават-годин, а в першій половині вересня – 307 тисяч мегават-годин. Імпорт за другу половину серпня складав 52 тисячі мегават-годин.

За оцінками аналітиків, вересень став місяцем рекордного експорту: обсяг експорту збільшився на 40% порівняно з попереднім періодом. Сезонний профіцит електроенергії природно тиснув на ринкові ціни, що стало несподіванкою для трейдерів. Попри те, що профіцит мав сезонний характер, трейдери не спрогнозували, що показало високий рівень невизначеності на ринку.

Також станом на сьогодні, велика частина контрактів в Україні прив’язується до ринку доби наперед (РДН), чого немає у більшості європейських країн. Ця особливість впливає на стабільність ціни та конкурентоспроможність.

Дискусія учасників робочої групи показала, що прогнозування цін залишається складним завданням через поєднання природного профіциту та регуляторних обмежень.

Було відзначено і проблему, що деякі нові учасники ринку швидко стають трейдерами та отримують можливість торгівлі значними обсягами електроенергії, що дозволило маніпулювати цінами та ситуацією. Водночас ринок практично не зазнає втрат у разі їх відсутності.