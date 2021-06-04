"20 осіб "на вихід" є першими, але не останніми" - Зеленський про виселення ексчиновників з держдач

На минулому засіданні РНБО Зеленський доручив провести аудит усіх державних земель і будинків, а також встановити повний перелік їхніх мешканців.

Найближчим часом перші двадцять осіб, серед яких – колишні міністри, генеральні прокурори та інші високопосадовці, будуть виселені з державних будинків.

Про це у своєму відеозверненні до українців заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, 4 червня.

"Сьогодні ми обговорили проблемні питання громадян, які проживають у сільській місцевості. А саме – у селах Конча-Заспа і Пуща-Водиця, де найбільшою проблемою є використання об’єктів державної власності незрозумілими особами з незрозумілих підстав", - зазначив він.

Президент нагадав, що на минулому засіданні РНБО доручив провести аудит усіх державних земель і будинків, а також встановити повний перелік їхніх мешканців.

"Сьогодні ми почули перші результати: найближчим часом перші двадцять осіб, серед яких – колишні міністри, генеральні прокурори та інші високопосадовці, будуть виселені з державних будинків. Хочу підкреслити – ці двадцять осіб "на вихід" є першими й далеко не останніми", - резюмував він.

Про те, як ексчиновників виселяють із держдач після аудиту Зеленського - у нашому матеріалі.

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