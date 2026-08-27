200 мільярдів євро для ЗСУ: 4 країни ЄС висунули жорстку вимогу щодо активів РФ

В ЄС розробили новий план конфіскації російських мільярдів / © ТСН.ua

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Міністри закордонних справ Іспанії, Швеції, Нідерландів та Польщі надіслали офіційного листа до керівництва Єврокомісії з вимогою розробити нові механізми використання заморожених російських активів для потреб Києва. Дипломати попереджають, що вже затвердженого кредиту в розмірі 90 мільярдів євро буде недостатньо для підтримання оборонних зусиль України в умовах затяжної війни.

Про зміст цього дипломатичного звернення повідомляє El Pais.

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Зміст дипломатичного листа

Міністри адресували лист високій представниці з питань зовнішньої політики Каї Каллас, а також комісару з питань економіки Валдісу Домбровскісу та комісарці з питань розширення Марті Кос. У своєму зверненні дипломати зазначають, що поточний кредит хоч і має значний вплив, але об’єктивно не покриває всіх потреб Києва.

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Вони наголошують, що Україна потребує більшої фінансової підтримки як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Використання понад 200 мільярдів євро російських активів має стати не лише важливим інструментом допомоги, а й потужним засобом посилення політичного тиску на Москву.

Бельгійський бар’єр та нові пропозиції

Головною перешкодою у цьому питанні залишається позиція Бельгії, на території якої розташована установа Euroclear, що зберігає левову частку російських фінансів. Брюссель категорично відмовляється давати зелене світло конфіскації через страх жорстких фінансових репресій з боку Кремля. Цей страх лише посилився після нещодавнього рішення російського суду, який зобов’язав Euroclear виплатити величезні компенсації за утримання коштів.

Усвідомлюючи складність ситуації, автори листа пропонують створити спеціальну групу технічних експертів при Єврокомісії. Завдання цієї групи — розробити такі механізми конфіскації, за яких держави-члени рівномірно розподілять ризики між собою, щоб жодна країна не несла непропорційного тягаря відповідальності.

Свої пропозиції міністри планують активно просувати під час неформального саміту Gymnich, який відбудеться в ірландському місті Віклов. Хоча політики не ухвалюють остаточних рішень на таких неформальних зустрічах, цей формат залишається ключовим майданчиком для формування спільної політичної лінії ЄС на весь наступний період.

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