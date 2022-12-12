"2023 рік – це рік перемоги": у Раді повідомили, чи будуть восени парламентські вибори

Шуляк каже, що готуватися до нових виборів доцільно після перемоги.

Чергові вибори до Верховної Ради України мали б відбутися 29 жовтня 2023 року, але через повномасштабне вторгнення РФ тепер складно спрогнозувати, коли буде голосування.

Про це заявила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю РБК-Україна.

Шуляк висловила сподівання, що війна закінчиться перемогою України 2023 року, але зараз не на часі говорити про вибори, зважаючи на тяжку ситуацію на фронті.

"Ми знаємо, що в 2023 році (буде перемога. - Ред.) Ми ухвалювали бюджет перемоги, тому 2023 рік – це рік перемоги, для нас це однозначно. Але прогнозувати зараз вибори, розуміючи яка складна ситуація на фронті, це трошки блюзнірство", - висловився вона.

Шуляк пояснила, що вже зараз є низка проблем і дискусійних питань у проведенні майбутніх виборів. За її словами, йдеться, зокрема, про використання відкритих списків і гендерну квоту жінок.

"Є статистика, яка говорить про те, що на місцевих виборах 63% відмов - це були відмови жінок, які використовувалися просто як технічні кандидати", - розповіла Шуляк.

Крім того, існує питання з голосуванням внутрішньо переміщених осіб й громадян, які перебувають за кордоном. На її думку, зробити це навіть технічно буде дуже складно.

"Чи на часі зараз проводити таку дискусію? На мій погляд, так, можна обговорювати, можна сідати за круглий стіл об'єднаною парламентською оборонною коаліцією, і говорити: у нас є такі проблеми, і їх треба спільно вирішити. Не займатися політичною агітацією та рекламою", – додала Шуляк.

Нагадаємо, Верховна Рада України 3 листопада ухвалила державний бюджет на 2023 рік.

А 16 листопада ВРУ подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

Тим часом очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому у народних депутатів від забороненої "Опозиційний блок – За життя",а також нардепів-втікачів, які виїхали за кордон після 24 лютого, і досі не повернулися, не забрали мандати. За його словами, забрати мандат виявилося не так просто.

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