2026 рік стане етапом поступового «затухання» війни, а повноцінна мирна угода ще не буде досягнута.

Про це розповів український журналіст і публіцист Віталій Портников Еспресо.

«Рівень хаосу, у якому сьогодні перебуває світ, робить будь-які спроби скласти реалістичний політичний календар украй проблематичними», — зазначив Портников.

Водночас він висловив упевненість, що Росії не вдасться досягти стратегічного перелому. «Сполучені Штати, попри персональні симпатії Дональда Трампа до російського президента, будуть змушені зберігати тиск на Москву. Європейські країни, попри втому від війни, продовжать шукати нові ресурси для підтримки України. Україна ж, попри щире прагнення вийти з конфлікту, буде змушена й надалі боротися за виживання в украй складних умовах».

Портников додав, що триватимуть і декларативні дипломатичні ініціативи, і непублічні контакти: «У міру виснаження обох сторін дедалі гострішою ставатиме потреба в паузі та зниженні інтенсивності бойових дій без офіційного оформлення таких кроків».

«Припинення вогню навіть у локальних формах відбуватиметься не стільки завдяки домовленостям, скільки з практичної необхідності. Якщо події розвиватимуться за таким затухаючим сценарієм, зниження інтенсивності війни може тривати й у 2027 році. У такому разі поступово сформуються умови для підписання повноцінної мирної угоди або ще до завершення президентських повноважень Дональда Трампа, або за участю вже нового президента США у 2029 році», — прогнозує він.

