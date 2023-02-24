24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що рік тому розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у соціальних мережах.

"Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Зеленський запевнив, що "навіть в таких умовах" є потенціал щодо виробництва та постачання боєприпасів і зброї.

Також глава української держави розповів про небезпеки та ситуацію на всіх напрямках фронту.

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