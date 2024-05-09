27 нардепів Порошенка у війну заробили майже у 2,5 раза більше, ніж 235 "Слуг народу", - декларації

Сукупний дохід народних депутатів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022-2023 рр., склав більше 7 млрд грн.

42% від цієї суми складають доходи нардепів «Європейської Солідарності» Порошенка, - йдеться у дослідженні R&D центру YouControl.

Так, згідно з дослідженням, 42% від 7 млрд грн заробили нардепи «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, 18% – «Слуги народу», 12% – «Партії «За майбутнє», 6% – «Довіри», 5% – доходи позафракційних нардепів. Доходи інших політсил складають трохи більше, ніж 10% від загальної суми”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, доходи опозиційних нардепів від “Європейської Солідарності” в 2,33 рази більше, ніж доходи провладної фракції “Слуга народу”. Загальний дохід депутатів “Європейської Солідарності” за 2022-2023 рр. складає трохи більше, ніж 3 млрд грн.

Найбільші доходи, окрім Порошенка у його фракції зазначили Андрій Лопушанський (17 млн грн), Вікторія Сюмар (понад 13 млн грн) та Ніна Южаніна, сума доходів якої зросла більш, ніж у 8 разів і склала 5,4 млн грн проти 640 тис. грн у 2022-му.