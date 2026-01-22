"30 чи 40 солдат нічого не захистять": Зеленський дорікнув Європі щодо Гренландії і запропонував допомогу

Президент України Володимир Зеленський / © скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Європу за те, як вона дбає про власну оборону. Зокрема — за відправлення усього лише 30-40 військових до Гренландії. Водночас глава держави запропонував допомогу України для протидії російським бойовим кораблям.

Про це Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 22 січня.

Зеленський — про оборону Європи

Український лідер критично висловився про європейську оборону, наголосивши, що Європа повинна знати як себе захистити.

«Хтось почав діяти, інвестувати гроші у виробництво зброї, будувати партнерства, залучати громадську підтримку на збільшення оборонних видатків. Але давайте пам’ятати — поки Америка не натиснула на Європу, щоб вона витрачала більше на оборону, більшість країн навіть не намагалися досягнути 5% ВВП. Це мінімум, який потрібний, щоб забезпечити безпеку. Європа має знати як себе захистити», — висловився Зеленський.

«30 чи 40 солдат нічого не захистять»

Він також наголосив, що 30 чи 40 відправлених до Гренландії солдатів не зможуть нічого захистити від Росії чи Китаю.

«І якщо ви посилаєте 30 або 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Який меседж це надсилає? Який це меседж Путіну, Китаю і навіть важливіше — який меседж це посилає Данії? Це найважливіше — вашому близькому союзнику. Ви або говорите, що європейські бази захистять регіон від Росії і Китаю, і розгортаєте ці бази, або ви ризикуєте, що вас не сприйматимуть серйозно. Бо 30 чи 40 солдат нічого не захистять», — заявив президент України.

Допомога України щодо кораблів РФ біля Гренландії

Він також натякнув на готовність України допомогти.

«Ми знаємо, що робити: якщо російські бойові кораблі ходять вільно навколо Гренландії, Україна може допомогти. В нас є експертиза і зброя, щоб впевнитися, що жодного з цих кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії точно так само, як тонуть біля Криму. Немає проблем. У нас є інструменти і є люди. Для нас море — це не перша лінія оборони і ми можемо діяти, і ми знаємо як там битися. Якщо б нас попросили, і якби Україна була в НАТО«, — пояснив Зеленський.

Він додав, що якби Україна була членом Альянсу, питання з російськими суднами було б вирішене.

