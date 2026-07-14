30 млрд доларів для українського ОПК: Буданов провів важливу зустріч з комісаром ЄС

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На цьому наголосив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час зустрічі з комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.

«Невикористаний потенціал української оборонної промисловості сьогодні оцінюється у 30 млрд доларів США. Ми розраховуємо на європейські інвестиції. Українська зброя вже довела свою ефективність на полі бою, вона дешевша за світові аналоги. Тому поєднання європейських ресурсів, технологій та українського бойового досвіду безпосередньо вплине на розвиток оборонного потенціалу всього ЄС», — зазначив Буданов.

Керівник ОП також подякував Андрюсу Кубілюсу за незмінну підтримку України та ухвалення програми Ukraine Support Loan на 90 млрд євро, розрахованої на 2026–2027 роки.

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Підсумовуючи зустріч, очільник ОП наголосив на важливості подальшого просування України до членства в ЄС та розвитку безпекового партнерства з європейськими країнами.

«Членство України в ЄС є однією з ключових гарантій безпеки, тому ми розраховуємо на підтримку пана Кубілюса у якнайшвидшому відкритті всіх переговорних кластерів. Україна готова й надалі ділитися унікальним досвідом та технологічними ноу-хау задля безпеки спільного європейського дому», — підкреслив очільник ОП.

Раніше Буданов заявляв, що Росія вже коригує свої плани щодо можливої агресії проти країн Європейського Союзу, тому зміцнення європейської безпеки потребує спільних дій України та її партнерів.

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