300 "Джавелінів" з 79 тонн безпекової допомоги для ЗСУ: що було у третій партії допомоги США

Сполучені Штати підтримують Україну.
До України з США прибуло 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
Про це інформує посольство США у Києві у повідомленні у Facebook.
Це - лише частина з 79 тонн безпекової допомоги для Збройних Сил України.
Ввечері до аеропорту "Бориспіль" прибула третя партія з пакету допомоги на суму 200 мільйонів доларів, ухваленого президентом Джо Байденом.
"Сполучені Штати підтримують Україну, і ми продовжуватимемо надавати Україні необхідну підтримку", - йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.
Нагадаємо:
22 січня, до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисяч кг летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що військова допомога Україні від країн-партнерів не буде припинятися.
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