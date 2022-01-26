300 "Джавелінів" з 79 тонн безпекової допомоги для ЗСУ: що було у третій партії допомоги США

300 "Джавелінів" з 79 тонн безпекової допомоги для ЗСУ: що було у третій партії допомоги США

Сполучені Штати підтримують Україну.

До України з США прибуло 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Про це інформує посольство США у Києві у повідомленні у Facebook.

Це - лише частина з 79 тонн безпекової допомоги для Збройних Сил України.

Ввечері до аеропорту "Бориспіль" прибула третя партія з пакету допомоги на суму 200 мільйонів доларів, ухваленого президентом Джо Байденом.

"Сполучені Штати підтримують Україну, і ми продовжуватимемо надавати Україні необхідну підтримку", - йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

Нагадаємо:

22 січня, до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисяч кг летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що військова допомога Україні від країн-партнерів не буде припинятися.

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