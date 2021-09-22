$300 млн допомоги Україні та нові санкції проти РФ: в США схвалили поправки до оборонного бюджету

$300 млн допомоги Україні та нові санкції проти РФ: в США схвалили поправки до оборонного бюджету

Cеред пропозицій конгресменів - санкції проти "Північного потоку-2" та використання титану з України.

Комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік.

Про це у середу, 22 вересня, повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що серед прозицій конгресменів - санкції проти "Північного потоку-2", використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб. Також законопроект передбачає надання 300 млн доларів безпекової допомоги Україні, а також пропонує збільшити присутність американських військ на східному фланзі НАТО - у Польщі, Румунії та Балтійських країнах.

"ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2"

Комітет Палати представників схвалив дві поправки, які стосуються "Північного потоку-2".

перша - президент США зобов’язаний ввести санкції проти всіх компаній та осіб, що причетні до планування, будівництва та введення в дію трубопроводу.

друга - вимагає від очільників Пентагону та Держдепу подати детальний звіт про фінансові переваги від запуску газопроводу для Росії та про ризики від діяльності "Північного потоку-2" для України, європейських партнерів та НАТО.

ТИТАН З УКРАЇНИ

Поправка пропонує посилити співпрацю з титановою індустрією України замість використання ресурсів з Китаю та Росії, від яких зараз залежні Сполучені Штати. На думку законодавців, це має бути стратегічним пріоритетом відносин України та США. У поправці йдеться, що титан необхідний для обронно-промислової бази Сполучених Штатів.

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ

Комітет з правил схвалив декілька поправок, спрямованих на протидію Росії.

одна з них пропонує заборонити американським громадянам купувати чи продавати російські державні облігації на первинному та вторинному ринках (санкції за втручання у вибори в США).

інша вимагає визначити в Білого дому, чи підпадають під персональні санкції 35 російських високопосадовців, бізнесменів та медійних осіб.

В список санкцій включили прем’єр-міністра Росії Михаїла Мішустіна, прес-секретаря Володимира Путіна Дмитрія Пєскова, олігархів Романа Абрамовича та Олега Дерипаску, очільника “Газпрому” Олексія Міллера та голову “Роснєфті” Ігоря Сєчіна, російських пропагандистів Володимира Соловйова, Констянтина Ернста, Маргариту Симонян, а також ряд інших впливових російських посадовців та осіб.

Схвалення поправок означає, що їх додали до законопроекту про оборонний бюджет США на 2022 рік. Далі цей проект має схвалити Палата представників Сполучених Штатів. Для остаточного затвердження потрібно, щоб проект з таким самим змістом ухвалили в Сенаті. Закон вступає в силу після підписання президентом США.

Нагадаємо:

Пані посол України Оксана Маркарова зазначила, що США підтвердили допомогу Україні в протистоянні агресії РФ. Крім того, ця допомога буде розширюватися. США та Україна на п'ять років визначили принципи, на яких базується співпраця у сфері оборони.

в протистоянні агресії РФ. Крім того, ця допомога буде розширюватися. США та Україна на п'ять років визначили принципи, на яких базується співпраця у сфері оборони. Після зустрічі президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського у Білому домі Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву лідерів. Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання. Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

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