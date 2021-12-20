32 сторінки підозри Петру Порошенку в держзраді: повний текст

У документі йдеться про правопорушення “на шкоду суверенітетові та економічній безпеці України".

У понеділок, 20 грудня, в Мережі було опубліковано повний текст підозри, пред'явленої п’ятому президенту України та чинному народному депутату від партії “Європейська солідарність” Петру Порошенку щодо так званої “вугільної справи”.

Документ обсягом 32 сторінки з'явився у Telegram-каналі "Української правди".

У підозрі, зокрема, йдеться про те, що Петро Порошенко вчинив кримінальне правопорушення “на шкоду суверенітетові, економічній безпеці України у виді надання іноземній державі або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також у іншому сприянні діяльності терористичної організації вчиненому за попередньою змовою групою осіб”.

Нагадаємо, що колишньому главі держави оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України.

Як відомо, раніше слідчі ДБР намагалися передати підозру за всіма домашніми та робочими адресами, де зареєстрований Порошенко. Також була спроба вручити документ йому особисто, але він утік від слідчих.

"У зв’язку із неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним Кодексом (направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи)", - повідомили згодом у пресслужбі ДБР.

Також Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

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