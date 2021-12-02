36 країн ОБСЄ у Стокгольмі підтримали ідею щодо моніторингу кордону України з Росією

Голова МЗС Дмитро Кулеба подякував країнам-учасницям за підтримку їхньої ініціативи.

У Стокгольмі 36 країн-учасниць ОБСЄ підтримали Україну щодо моніторингу державного кордону між РФ і Україною.

Про це заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба під час пленарної сесії міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі.

"Я хотів би подякувати 36 країнам-учасницям за приєднання до України в ухваленні проєкту рішення Ради міністрів ОБСЄ щодо спостереження за українсько-російським державним кордоном. Мої слова вдячності також тим державам-учасницям, які висловили свою підтримку Україні у своїх заявах сьогодні" - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Спеціальний представник чинного очільника ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен повідомляв про нестабільну ситуацію у сфері безпеки на Донбасі.

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