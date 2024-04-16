4 окремі законопроєкти: спікер Джонсон представив плани допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та нацбезпеці

План полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок.

Спікер Майк Джонсон оприлюднив свій план передачі іноземної допомоги через Палату представників, представивши чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки.

Про це пише The Hill.

Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії в понеділок після кількох місяців відкладення будь-яких рішень щодо політично гострої теми.

За словами двох законодавців від Республіканської партії на зустрічі, план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок.

Четвертий законопроєкт, пов’язаний з національною безпекою, за словами одного з законодавців Республіканської партії, включатиме заборону TikTok, положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані кредити для гуманітарної допомоги. полегшення.

Однак поточний план не містить жодних положень про кордон, за словами представника Республіканської партії Кевіна Герна, що може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

«Зараз ні», — сказав Герн журналістам, коли його запитали, чи включає поточний план охорону кордону.

Раніше стало відомо, що голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні відбудеться не раніше середини квітня, а, можливо, й пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи помʼякшення опозиції з боку республіканців.

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення 106 мільярдів доларів, із яких понад 61 мільярд доларів передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.

Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, для допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Втім, запит не схвалили через політичні суперечки.

Видання ABC News повідомило, що лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер заявив, що в Конгресі США "досягли консенсусу" для швидкого надання допомоги Україні та Ізраїлю.

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