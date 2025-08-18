Переговори у Вашингтоні: до чого спонукатимуть Україну на зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Володимир Путін / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 18 серпня, де разом із європейськими лідерами зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом.

Головною темою переговорів стане пошук шляхів до забезпечення сталого та тривалого миру в Україні, а також обговорення результатів саміту Трампа із Путіними на Алясці.

Чи змусять Україну відмовитися від територій та якими будуть наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ультиматум Путіна щодо війни в Україні

Під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня, кремлівський диктатор Володимир Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення військ ЗСУ із території Донецької області, про це повідомив журналіст Axios.

Саміт президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня / © Associated Press

Згодом, як зазнає американське видання The New York Times, Трамп озвучив цей ультиматум у розмові з європейськими лідерами.

Окрім того, він заявив що це «швидкий спосіб» досягти мирної угоди. Ба більше, для завершення війни в України президент Володимир Зеленський повинен віддати Росії не тільки увесь регіон Донбасу, а й території, які зараз не контролюються Москвою.

Окрім того, ЗМІ підкреслюють, що демонструючи прихильність до Путіна під час саміту, Трамп неабияк обурив Київ. Водночас американський президент посилив напругу між США та Україною, заявивши, що не підтримає вступ України до НАТО, і наголосив, що Крим «ніколи не повернеться».

«Я думаю, що ми досить близькі до угоди. Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть «ні», — процитувало видання Reuters президента США після саміту на Алясці.

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна юридично не відмовиться від своїх територій, навіть якщо на це тиснутимуть союзники або партнери.

Зеленський наголосив, що будь-яка поступка під російський диктат суперечить Конституції України й неможлива юридично чи політично. Всі окуповані території, включаючи Крим, залишаються ціллю для відновлення суверенітету — перш за все дипломатичним шляхом, але без юридичного визнання їх втрати.

Президент України Володимир Зеленський

«Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею. Оскільки територіальне питання є настільки важливим, його мають обговорювати лише лідери України та Росії на тристоронній зустрічі: Україна, Сполучені Штати, Росія» — написав Зеленський Telegram.

Президент України нагадав Росії не вдалося захопити весь Донбас за майже 12 років війни. Зеленський вважає, що «реальні переговори можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз».

Після засідання «Коаліції охочих», Зеленський наголосив, що кордони держав не мають змінюватись силою. Водночас він зазначив, що Україна хоче якнайшвидше закінчити війну, але не таким чином, як це пропонує Росія.

«Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу — частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу», — написав Зеленський у соцмережі.

Глава держави додав, що буцімто «безпекові гарантії» у 1994 році, не спрацювали, і не варто «було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків».

«Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру» — додав Зеленський.

Реакція Європи

У суботу Трамп закликав європейських лідерів не домовлятися про припинення вогню з Путіним, а радше спонукати Зеленського до угоди з Росією. Він заявив у Truth Social, що краще досягти повноцінного миру, ніж тимчасового перемир’я, пише видання FT.

У Європі зауважили, що президент США знову різко змінив тон після спілкування з Путіним. Окрім того, там занепокоїлись, особливо через можливі територіальні поступки з боку України.

Водночас низка європейських лідерів полетять до Вашингтона, аби разом із Зеленським долучитися до переговорів із Трампом.

Зокрема, супроводжуватимуть президента України: прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні та прем’єр Фінляндії Александер Стубб.

До переговорів приєднаються також генсек НАТО Марк Рютте і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що президенти США та України зустрінуться тет-а-тет протягом години, після чого розпочнуться ширші перемовини Трампа з європейськими лідерами.

Європейська делегація у Вашингтоні спробує зрозуміти, які гарантії безпеки можуть надати США та чи можлива зустріч Зеленського з Путіним за їхньої посередницької ролі, повідомляє видання Bloomberg.

За інформацією джерел, Зеленський хоче не лише уникнути конфлікту з Трампом, але й з’ясувати деталі вимог Москви, визначити терміни можливих переговорів і домогтися посилення санкцій проти Росії з боку США.

У ЗМІ європейських лідерів вже назвали «групою підтримки», згадуючи попередній невдалий візит Зеленського до Білого дому у лютому.

Там підкреслили, що європейські лідери активно інструктували Зеленського щодо того, як уникнути «роздратування» Трампа під час майбутньої зустрічі в Овальному кабінеті, що має визначити подальшу долю війни.

До чого спонукатимуть Україну на зустрічі у Трампа

Після саміту 15 серпня президент США заявив, що переконуватиме Зеленського швидко погодитися на мирний план, оскільки Росія — дуже велика держава, на відміну від України, повідомило агентство Reuters.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон розглядає можливість припинення вогню в Україні у рамках майбутньої мирної угоди з Росією, повідомляє Bloomberg.

Держсекретар США Марко Рубіо / © Getty Images

Він зазначив, що санкції навряд чи змусять Путіна поступитися, тому акцент робиться на дипломатії.

Під час виступу на NBC Рубіо підкреслив, що США підтримують угоду, яка передбачатиме визнання кордонів і суверенітету України, і назвав повноцінний мир оптимальним рішенням, навіть через тимчасове перемир’я.

Держсекретар запевнив, що якщо українці не хочуть віддавати цю територію, ніхто їх не змусить.

«Українці не бажають цього віддавати, і ніхто не штовхає Україну до цього… Якщо мирна угода і буде, то вона виглядатиме не так», — каже держсекретар.

Він наголосив, що взаємодія з Росією, «якою б неприємною вона не була», неминуча для закінчення війни.

Тим часом спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п’яти регіонів України, повідомляє Clash Report.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф / © Getty Images

За його словами, ці «поступки, не передбачають поглинання всієї України. Він також наголосив, що питання територій не обговорбювалося під час саміту на Алясці 15 серпня.

«Трамп розуміє, що саме українці мають вирішувати, як обмінюватися землями чи домовлятися з росіянами щодо територій. Саме тому Зеленський та європейські лідери їдуть на зустріч із президентом США у понеділок, аби ухвалити це рішення», — заявив Віткофф.

Якими будуть наслідки для України від втрати частини своїх земель

Якщо Україна погодиться на умови Кремля, тоді окупанти отримають повний контроль над регіоном, який частково контролюють вже понад 10 років, пише FT. Наразі їхні війська просуваються найшвидшими темпами з листопада.

За даними на сьогодні, РФ утримує близько 70% Донецької області. Проте західна частина регіону із стратегічними містами залишається під українським контролем і має вирішальне значення для оборони східного фронту.

Колишній офіцер британського флоту Том Шарп у коментарі виданню The Telegraph заявив, що втрата контролю над Чорним морем загрожує Україні серйознішими наслідками, ніж окупація Донбасу.

Він наголосив, що, попри увагу до сухопутних боїв, саме морські шляхи визначатимуть економічне майбутнє країни.

Експерт також попередив, що втрата 80% судноплавства може скоротити ВВП на 10–12%, а з урахуванням непрямих збитків — до 30%.

«Україна не може дозволити собі повторення такої ситуації. Важливість свободи Чорного моря набагато більша, ніж поділ територій, що зараз є предметом суперечок», — зазначив Шарп.

Шарп, також наголосив, що Росія отримає стратегічну перевагу, окрім того, наслідки для інших країн також будуть відчутними.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що у разі згоди України на умови Кремля, ЗСУ не зможуть безпечно вийти із Донеччини. Експерти наголошують, що виведення українських військ із решти Донецької області стало б серйозною стратегічною військово-політичною поступкою без повного припинення вогню, що поширюється на дальні удари й усю діяльність на передовій.

У ISW наголошують, що такий крок може створити серйозні ризики як для українських військ, які відводять, так і для українських солдатів у тилових районах Харківської області.

«Виведення українських військ, ймовірно, призведе до великої концентрації сил вздовж основних українських магістралей та оборонних споруд, які будуть атаковані російською авіацією, БпЛА та артилерією після закінчення терміну припинення вогню», — зазначають аналітики.

Російські атаки можуть знизити здатність українських військ стримувати наступ окупантів. Зокрема, це ускладнює оборону Харківщини, де ворог намагається просунутися як з Донецького, так і з Луганського напрямків.

Раніше, президент США Дональд Трамп оголосив про триетапну стратегію, метою якої є проведення мирних переговорів між Росією та Україною.

