4 поранених: Кадиров прокоментував вибухи у Грозному

У столиці Чечні - гаряче.
Президент Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку БПЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців.
Про це йдеться у соцмережах.
№Сьогодні о 00:55 у Грозному над казармовими будинками спеціального полку поліції імені Героя Росії А.А.Кадирова МВС з ЧР було збито безпілотника. Серйозно ніхто не постраждав. Легкі поранення отримали 4 бійці варти. Особовий склад, що чергував, у цей час перебував у захищених від подібних атак приміщеннях. Фрагменти, що впали, викликали невелику пожежу, яку швидко загасили. Якихось серйозних пошкоджень будівля не отримала", - йдеться у заяві Кадирова.
"Що ж до бойового духу, то подібні спроби лише зміцнюють нашу віру у перемогу та бажання скоріше розправитися з ворогом. Резерв із 84-х тисяч добровольців та бійців підрозділів із Чеченської Республіки готовий висунутись на передову за першим наказом", - переконує Кадиров.
№Не для того ми бережемо нашу республіку, щоб дозволити якимсь наркоманам, шайтанам чи сатаністам втілювати їхні хворі ідеї. Ми цього так не залишимо! І лише за цих 4 поранених ми покладемо 400 укронатівців", — написав він.
Нагадаємо, раніше у Брянській області пролунала серія вибухів, після чого почалася сильна пожежа.
Пізніше росіяни в соцмережах повідомили, що спалахнув нафтопереробний завод, і що горів наливний пункт нафтопроводу "Дружба".
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