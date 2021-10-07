40 мільярдів додаткових надходжень до держбюджету будуть витрачені на медицину та "соціалку", - Леся Забуранна

40 мільярдів додаткових надходжень до держбюджету будуть витрачені на медицину та "соціалку", - Леся Забуранна

Бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні 6 жовтня рекомендував включити у законопроєкт щодо збільшення видатків держбюджету на 2021 рік 17 соціальних поправок, а також погодив виділення коштів для лікарень "Охматдит" та "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України".

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна.

За словами депутатки, законопроєкт про внесення змін до бюджету на поточний рік дозволить скерувати на соціальний захист населення та будівництво та реконструкцію важливих інфраструктурних об’єктів майже 40 млрд грн., отриманих за рахунок перевиконання плану надходжень до держбюджету.

"Це, зокрема, збільшення фінансування субсидій – на 12 млрд грн., виплати грошового забезпечення військовослужбовців – на 3,8 млрд грн., фінансування лікарень, де лікують пацієнтів із COVID-19 – на 2 млрд грн. Будуть збільшені також субвенції місцевим бюджетам на будівництво та модернізацію об’єктів соціально-культурної сфери та транспортної інфраструктури – загалом на 4 млрд грн. Передбачено також фінансування житла для внутрішньо переміщених осіб, ремонту комунальних та державних доріг, погашення боргів по зарплаті шахтарям державних шахт", - повідомила Леся Забуранна.

Голова підкомітету зазначила, що до законопроєкту було подано понад 600 поправок, однак парламентський комітет рекомендував включити до тексту закону лише 17 із них – тих, що стосуються соціальних проєктів.

Окрім цього, Леся Забуранна повідомила, що бюджетний комітет погодив Міністерству фінансів перерозподіл коштів у рамках фінансування будівництва та модернізації деяких медичних закладів.

"Дитяча лікарня "Охматдит" зможе придбати обладнання для реанімаційного відділення новонароджених, а також замінити зношене кухонне та господарське обладнання у харчоблоці. На ці потреби ми віднайшли майже 25 мільйонів гривень", - зазначила вона.

Додаткових 128 мільйонів гривень буде скеровано на завершення реконструкції лікарні "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України".

"Завдяки цьому, у медичному закладі відкриються нові стаціонарні відділення, чотири сучасних операційних, реанімаційне відділення та відділення інтенсивної терапії, ангіо-катетерізаційне відділення, відділення радіології та запрацюють допоміжні підрозділи, оснащені високотехнологічним медичним обладнанням", - наголосила Леся Забуранна.

Депутатка також зазначила, що гроші на ці потреби вдалося знайти за рахунок зменшення фінансування інших програм, які з різних причин не встигнуть у повній мірі виконати у поточному році.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання