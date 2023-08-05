42 країни світу протистоять спробам Росії підмінити міжнародне право терором — Зеленський

Міжнародний порядок, заснований на правилах і порушений російською агресією, має бути відновлений.

На міжнародному саміті у Саудівській Аравії, де триває зустріч радників лідерів держав щодо української Формули миру, представники 42 країн світу протистоять спробам Росії підмінити міжнародне право ракетним терором.

Про це говорив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні у суботу, 5 серпня.

“Різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права. І саме для цього Україна запропонувала Формулу миру. Бо міжнародний порядок, заснований на правилах і порушений російською агресією, має бути відновлений”, - наголосив український лідер, коментуючи перебіг саміту в Саудівській Аравії.

За його словами, на полях зустрічі в Джидді, також відбуваються двосторонні перемовини з партнерами.

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“Дякую нашій делегації за цю роботу: консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Що більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, то швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права”, - зауважив Зеленський.

Президент нагадав, що 5 серпня, під час роботи цього саміту, стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. “Кинджали”, “калібри”. Били по “Мотор Січі” та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито”, - повідомив він.

Володимир Зеленський наголосив, що усі ці російські ракетні атаки нічого не дадуть ворогові і нам вдасться захистити свободу для України.

“Міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя”, - зауважив він.

Президент також подякував Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової допомоги і зазначив, що наступного тижня очікуються нові рішення щодо підтримки України західними партнерами.

“Україна в цій війні переможе. Світ у цій війні переможе. Правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми всі в Україні та всі у світі, хто цінує нормальне життя, працювали на сто відсотків без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, а також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла. Саме це для Росії найбільш відчутне”, - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії розпочався мирний саміт щодо України. Під час нього високопосадовці приблизно з 40 країн, за виключенням РФ, говоритимуть про варіанти припинення вторгнення Росії до України.

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