50 000 грн за народження дитини: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату 50 тис. грн у разі народження дитини та запроваджує нові види допомоги для сімей із дітьми.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Новий закон встановлює низку видів державної допомоги сім’ям з дітьми, включно з виплатами на вагітність і пологи, у разі народження, для догляду, а також спеціальні програми.

Основні види допомоги на дітей та їхній розмір

Допомога у разі народження дитини: фіксована сума 50 тис. грн призначається на кожну народжену дитину одному з батьків або опікуну. Для оформлення потрібна заява та свідоцтво про народження.

Допомога на вагітність і пологи: жінки, які не мають страхового стажу, отримуватимуть 7 000 грн щомісячно.

«Пакунок малюка»: надається у натуральній формі або грошовою компенсацією (на вибір). Отримати його можна від 36 тижня вагітності (не пізніше трьох місяців після народження дитини).

Нові щомісячні виплати на дітей, прив’язані до зайнятості батьків

Допомога для догляду до року: 7 000 грн щомісячно (збільшується на 50% для дітей з інвалідністю).

« єЯсла» : виплата 8000 грн щомісячно для тих, хто вийшов на повний робочий день після досягнення дитиною одного року, діє до трьох років (збільшується для дітей з інвалідністю).

«єСадок»: виплата 8000 грн щомісячно призначається для дітей від трьох до шести років (до семи — для дітей з особливими потребами) за умови повної зайнятості матері або законного представника.

Крім того, 2026 року першокласники отримають «пакунок школяра» на суму 5 000 грн для придбання необхідного приладдя, одягу та взуття.

Усі нові грошові виплати набувають чинності від 1 січня 2026 року, а їхній конкретний розмір щороку затверджуватиметься законом про державний бюджет України.

