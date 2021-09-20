"50-100 тисяч за деякі відставки": Разумков прокоментував чутки про можливі хабарі нардепам за їхні голоси

"50-100 тисяч за деякі відставки": Разумков прокоментував чутки про можливі хабарі нардепам за їхні голоси

Разумков закликав антикорупційні органи перевірити інформацію про можливі хабарі нардепам.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков закликав антикорупційні органи перевірити чутки про те, що нібито голоси нардепів за деякі відставки мовляв намагаються купити. За словами Разумкова, він не зовсім розуміє, хто може вести такі розмови, але ці чутки шкодять діяльності та іміджу Верховної Ради.

Про це спікер парламенту повідомив під час Погоджувальної ради, до якої приєднався онлайн через захворювання на COVID-19.

"Ми сьогодні багато чуємо чуток, багато пліток, бачимо багато інформації в засобах масової інформації... Існують якісь розмови, хтось комусь пропонує 50, 70, 100 тисяч за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі перемовини. Але це точно негативно впливає на діяльність та імідж Верховної Ради України", - наголосив Дмитро Разумков.

Голова ВРУ уточнив, що зробить офіційне звернення до відповідних органів. Він висловив сподівання, що правоохоронці спростують чутки, адже вважає, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Я особисто майже переконаний, що це не відповідає дійсності, але я хотів би звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію, опрацювали і, сподіваюся, спростували ті дані, які ми сьогодні з вами бачимо", - сказав Разумков.

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