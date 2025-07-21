"50-денний ривок" Заходу: міністр оборони Британії зробить важливу заяву щодо України

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі / © Сайт президента України

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Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня закличе до «50-денного ривка» з озброєння України, аби змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це пише The Telegraph.

Видання зауважило, що президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити «дуже жорсткі» мита проти Росіїу разі її незгоди припинити вогонь протягом 50 днів — тобто до 2 вересня. Американський лідер також оголосив про намір продати «найсучасніше» озброєння НАТО, яке згодом може бути передане Україні.

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На засіданні Контактної групи з оборони України («Рамштайн») 21 липня Гілі планує підтримати ініціативу Трампа і пообіцяти, що Британія «зробить усе від неї залежне для її успіху, щоб посилити безпосередню оборону України».

«Паралельно з цим, США розпочали відлік — 50 днів, щоб Путін погодився на мир, або зіткнувся з нищівними економічними санкціями. Як учасники Контактної групи з оборони України, ми також повинні діяти і зробити «50-денний ривок» для озброєння України на полі бою і примусу Путіна до переговорів«, — заявить Гілі, закликаючи західних союзників до активнішої підтримки.

Очікується, що на «Рамштайні» будуть озвучені нові зобов’язання щодо підтримки України — зокрема, Німеччина та Британія домовляться про закупівлю додаткових ракет для ППО за німецькі 170 млн євро.

До слова, напередодні Bloomberg поінформувало, що Британія може приєднатися до Німеччини у закупівлі американської зброї для її передавання Україні.

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Нагадаємо, 14 липня Трамп пригрозив Росії — якщо та протягом 50 днів не укладе з Україною мирну угоду, США запровадять тарифи у 100% проти країн-покупців російської нафти. Йдеться про Китай Індію та Бразилію.