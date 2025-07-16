50-денний ультиматум для Путіна: сенатори схвильовані, що "фюрер" виграє від цього рішення

Дональд Трамп. / © Associated Press

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50-денний ультиматум президента США Дональда Трампа щодо запровадження «жорстких» тарифів на Росію, якщо вона не припинить війну в Україні, дасть Володимиру Путіну більше часу для отримання переваги на полі бою.

Про це заявляють два американські сенатори - республіканець з Том Тілліс та демократ Джин Шахін, пише Sky News.

Вони попередили, що така перерва може дати Путіну час захопити ще більше української території.

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“50-денна пауза мене турбує. Путін може спробувати використати ці 50 днів, щоб виграти війну або мати кращі позиції для переговорів щодо мирної угоди після того, як він здійснить убивства та потенційно завоює більше територій”, - наголоси Том Тілліс.

Зауважимо, сам Трамп висміяв ідею про те, що 50 днів дають Путіну забагато часу, а президент США припустив, що він може діяти швидше, якщо не побачить ознак того, що його російський колега вживає кроків для припинення конфлікту.

Нагадаємо, президент США виступив із жорстким ультиматумом для влади РФ. Він пригрозив запровадити щонайменше 100-відсоткові мита проти головних торговельних партнерів Росії, якщо “фюрер” не погодиться на мирні переговори протягом 50 днів.

Трамп не вважає, що 50-денний термін, який він дав “фюреру” РФ для погодження на мир, це занадто довго. Якщо ж РФ відмовиться від миру після цього терміну, "буде дуже погано".

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