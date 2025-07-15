50-денний ультиматум і постачання зброї до України: у Путіна відреагували на останні заяви Трампа

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі заявляють, що вважають дуже серйозними останні заяви президента США Дональда Трамп. Зокрема, про постачання озброєння і Patriot для України та 50-денний ультиматум.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Адміністрації “фюрера” потрібен час для аналізу, наголосив Пєсков. З його слів, “якщо Путін вважає за необхідне, то він прокоментує заяви президента США”.

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“Нам, безумовно, потрібен час для аналізу сказаного у Вашингтоні. І якщо і коли Путін вважає за необхідне, він це обов'язково прокоментує. Я не хотів би забігати вперед. Давайте дочекаємося на рішення Путіна, чи він це коментуватиме сам”, - висловився він.

Також Пєсков нахабно заявив, мовляв, Москва зберігає готовність до третього раунду переговорів та нібито чекає на пропозиції Києва.

Не втримався представник Кремля від того, аби не прокоментувати домовленості США, НАТО та ЄС щодо постачання зброї Україні. Він цинічно наголошує, що нібито це “сигнал до продовження війни, а не до миру”.

Відомо, що США готують пакет зброї на $10 мільярдів. Це перша партія озброєнь у межах нової ініціативи адміністрації Білого дому, яку Сполучені Штати планують реалізувати союзникам по НАТО. Джерело Axios каже, що кінцева мета постачань — посилення обороноздатності України.

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