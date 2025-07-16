50 днів для Путіна: Трамп здивував відповіддю, багато це чи мало

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що 50-денний термін, який він дав “фюреру” РФ для погодження на мир, це занадто довго.

Про це він сказав журналістам під час спілкування на території Білого дому, пише Sky News.

Так, президент наголосив, мовляв, що не думає, що "50 днів – це дуже довго". Якщо ж РФ відмовиться від миру після цього терміну, "буде дуже погано".

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"Може бути навіть раніше", - заінтригував Трамп.

Окрім того, чинний американський президент вкотре звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що він "втягнув нас у війну".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що розчарований диктатором Володимиром Путіним. Втім, додав, мовляв, стосунки з диктатором ще не закінчив. Так, очільник Білого дому дав Росії новий дедлайн. З його слів, якщо РФ не укладе з Україною угоду за 50 днів, він накладе вторинні санкції, які вдарять по бюджету країни-агресорки.

За інформацією WP, є щонайменше три причини, чому Трамп врешті вирішив посилити тиск на Путіна. Зокрема, за інформацією співрозмовників видання, американський президент вважав, що Путін не поважає його, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик до припинення вогню.

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Дата публікації 16:12, 14.07.25 Кількість переглядів 543 Чому Трамп різко передумав і закидав Україну зброєю? Бригадний генерал із США розкрив таємні плани