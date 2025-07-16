50 днів карт-бланшу: як заява Трампа відчинила двері агресії Росії

Дональд Трамп / © Associated Press

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Поки в США точаться політичні розмови про «50 днів до рішень» і обговорюється, хто сильніший — Тор чи Супермен, насправді ситуація критична. У столиці України лунають вибухи, навіть коли у Києві перебуває радник Білого дому Кіт Келлог. Росія сприйняла заяви Дональда Трампа не як стримування, а як дозвіл: атакувати можна, часу — вдосталь.

Про це повідомив політолог Несвітайлов Максим в ефірі «Київ 24».

«Перший транш ППО США — це Кіт Келлог», — іронізують політики, натякаючи на безрезультатність американських ініціатив.

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Експерт говорять прямо: ці 50 днів — фактичний карт-бланш для російської агресії.

«А після цього Трамп скаже, що він нічого не обіцяв. І повернеться до старої риторики», — прогнозуює Нессвітайлов.

На тлі політичних ігор — жодних реальних змін, а Меланія, як її охрестили в студії, залишається «слонярою» в кімнаті, яка не допомагає. Україна ж продовжує тримати оборону в умовах невизначеності з боку ключового союзника.

Нагадаємо, нещодавно видання Bild написало, що Росія начебто готує новий масштабний наступ на другу половину літа. Однак в українському ЦПД це спростували, пояснивши, що окупанти намагаються наступати загалом ще від минулого року, але «нових наступів», як таких, немає.

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Своєю чергою Axios із посиланням на джерела поінформував, що Путін під час телефонної розмови з Трампом 3 липня заявив, що протягом наступних 60 днів планує активізувати зусилля щодо захоплення українських територій до адмінкордонів, де Росія вже має значну присутність.