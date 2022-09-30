50 країн-учасниць МАГАТЕ виступили із спільною заявою щодо ЗАЕС: закликали РФ припинити ядерний шантаж

Пів сотні держав-учаниць Генеральної конференції МАГАТЕ закликали Росію негайно припинити всі дії проти ядерних об’єктів та на ядерних об’єктах в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над ними.

50 країн-учасниць 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ виступили зі спільною заявою, закликавши Росію негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках.

Колективну заяву виголосив глава делегації Канади, повідомляє прес-служба "Енергоатома".

Підписанти заяви наголосили, що саме захоплення Запорізької АЕС російськими військами є корінною причиною наявних в Україні загроз для ядерної безпеки та фізичного захисту. Що ж до самої станції, то вона має продовжувати працювати, і неодмінно в енергомережі України.

"Ми нагадуємо, що ризики ядерних інцидентів залишатимуться високими допоки Російська Федерація присутня на майданчику Запорізької АЕС. Станція повинна й надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невід’ємна частина української енергетичної системи", – йдеться в заяві.

Також учасники конференції наголосили на тому, що "будь-які сфальсифіковані референдуми, проведені РФ в межах міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного чи політичного впливу на статус ЗАЕС або територій навколо неї".

Учасники Конференції закликали Росію припинити наражати на небезпеку весь світ і зазначили, що "з нетерпінням" очікують створення захисної зони ядерної безпеки та фізичного захисту на ЗАЕС.

"Ми знову закликаємо Російську Федерацію негайно припинити всі дії проти ядерних об’єктів та на ядерних об’єктах в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України задля забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації, а також для того, щоб МАГАТЕ безпечно й у повному обсязі здійснювала свою діяльність з перевірки гарантій в Україні", – зазначено у спільній заяві.

Нагадаємо, російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Персонал станції працює, проте змушений узгоджувати свої дії з окупантами.

Під час 66-ї Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва заявила, що від імені своєї країни буде закликати МАГАТЕ виключити Росію з переліку своїх учасників, якщо її війська не залишать Запорізьку АЕС.

В четвер, 29 вересня, в межах 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ анонсувало постачання Україні нової партії обладнання через ймовірність ядерної катастрофи.

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